Saturación de usuarios y obras inconclusas opacan aniversario del Trolebús Elevado

El Trolebús Elevado cumplirá un año de operaciones con obras sin terminar, estaciones cerradas y con saturaciones que provocan retrasos de hasta 15 minutos a sus usuarios que, si bien celebran la rapidez del servicio, piden que haya un mayor flujo de unidades para solventar la demanda en horas pico.

Con una inversión de 3 mil 169 millones de pesos, la obra que corre por un segundo piso a lo largo de 7.6 kilómetros de la calzada Ermita, en la alcaldía Iztapalapa, fue presentada –junto con la Línea 2 del Cablebús– como una de las cartas fuertes del gobierno de la CDMX para mejorar la movilidad de la zona oriente. Sin embargo, a un año de su apertura, los usuarios no están convencidos si realmente ésta es la solución a las problemáticas de tránsito y movilidad.

Trolebuses saturados

En un inicio se planteó que el primer tramo elevado del Trolebús en la Ciudad de México, que cuenta con conexiones con la Línea 8 del Metro y la Línea 2 del Cablebús, ofrecería sus servicios a 76 mil 856 usuarios diariamente; sin embargo, esta estimación se vino abajo rápidamente tras su inauguración, pues la demanda supera por más 25% lo que se tenía previsto.

Ya vine a quejarme de nuevo jaja pero ni las puertas puede abrir el pobre trole :( y esto se repite en todas las estaciones de paso lamentablemente @STECDMX @LaSEMOVI pic.twitter.com/o0XeMivHpD — Santi VR (@SntVTC) October 9, 2023

“El servicio en general es bueno, rápido principalmente; pero en horas de alta demanda cuesta mucho abordar una unidad en las estaciones de paso, porque éstas ya vienen llenas desde la terminal”, detalló a Publimetro el estudiante de Derecho y usuario de este transporte, Jonathan Leyva, quien agregó que la organización –principalmente en Constitución de 1917– deja mucho qué desear. “La gente no coopera, se empujan mucho y no hay un orden para abordar las unidades”.

De acuerdo con la información obtenida vía transparencia de la Dirección Ejecutiva de Transportación del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, actualmente el Trolebús Elevado transporta a cerca de 95 mil pasajeros diarios (100 mil según el gobierno central), siendo las horas de mayor afluencia de las 6:00 a las 10:00 horas por la mañana; así como de las 12:00 a las 15:00 horas, y de las 18:30 a las 22:00 horas por la tarde y noche.

No se si reír o llorar @STECDMX @LaSEMOVI más de 5 min tratando de cerrar las puertas con los nuevos Trolebuses serie 24!!! pic.twitter.com/igrqtTTlAY — Santi VR (@SntVTC) October 9, 2023

“En las mañanas debería ser más fluido en los recorridos, ya que hay mucha gente y los troles no se dan abasto, tal vez podrían meter más carros o meterle un poco más de velocidad”, indicó Gabriela Cano, usuaria recurrente durante el horario matutino.

Cuando se abrió al público, el Trolebús Elevado contaba con 26 unidades; no obstante, actualmente operan entre 39 y 50 unidades con autonomía para 75 kilómetros en caso de que falle el suministro eléctrico.

Muy bonito el triple ascenso simultáneo en el #TrolebúsElevado pero más bonito es ver todo el trafiquerio que hay sobre ermita Dx horrible pic.twitter.com/n7PcTq1GJI — Santi VR (@SntVTC) September 27, 2023

Incluso con este aumento de unidades, los usuarios enfrentan diariamente las complicaciones para abordar. “Teóricamente el traslado o el tiempo de traslado a Constitución sí se ha reducido, teóricamente, si te subes al primer trole, pero como hay mucha gente, pues a veces tardas hasta 15 minutos en subir, lo que es casi lo que te hacías normalmente en el micro”, explicó Nancy Hernández, usuaria habitual del servicio.

Obras inconclusas

Diez de sus 12 estaciones abrieron al público el 29 de octubre de 2022, solo quedando pendientes Santa Martha y Tulipán. De la primera se dijo que abriría cuando el gobierno del Estado de México terminara las obras que conectarán un tramo elevado similar que conectará con Chalco, y cuando el gobierno federal haga lo propio para conectar el tramo entre Santa Martha y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Mientras que de la estación Tulipán se dijo que continuarían los trabajos de acabados y detalles, así como de energización de escaleras eléctricas y elevadores. No obstante, a casi un año de que el servicio se brinda de manera pública, no solo no se ha abierto, ni han concluido las obras en la estación Tulipán, sino que los trabajos de acabados y detalles se llevaron a cabo en toda la línea, aún con la presencia de usuarios.

Según la Dirección General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la CDMX, se tiene prevista que la colocación de canceles se concluya a fines de octubre de 2023.

“La instalación de la cancelería se terminará a fines del mes de octubre, por otro lado la estación Tulipán estaba programada para una segunda etapa (2023)”, señala el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPE/DPSTCO/226/2023, firmado por el director de Proyectos con Sistemas de Transporte Colectivo de la Sobse, Alberto Sánchez Juárez, con el que la dependencia respondió a la solicitud de información 090163123001596, realizada por Publimetro.

“No estoy de acuerdo en inaugurar una obra que aún cuente con espacios por terminar, dos estaciones aún no son inauguradas. En algunos tramos siguen las obras en el puente, y esto influye en el tránsito vial de Ermita, por temas de seguridad para los usuarios también es arriesgado que haya obras en proceso”. — Jonathan Leyva, usuario del Trolebús Elevado.

Estás personas se encuentran me imagino haciendo un estudio al suelo ya que en ese tramo de la calle 17 hasta un poco antes del deportivo Sta Cruz la calle se hunde en ambos sentidos. Exactamente dónde están las columnas del trolebús elevado. Y aún sabiendo esto así se hizo pic.twitter.com/QEZ4WoP3PJ — José Hernández (@JosHern21093823) September 2, 2023

Aunado a los trabajos al interior de las estaciones, los habitantes de la zona señalan que el tráfico sigue siendo un factor considerable en la calzada Ermita, pues se realizan estudios de suelo en el tramo de la calle 17 y el Deportivo de Santa Cruz, que provocan caos vial.

Sin embargo, para usuarios como Luis Miguel Pérez, las obras son bienvenidas, siempre y cuando no afecten el servicio, ni a los pasajeros. “Mientras sea para mejorar el servicio y la seguridad de los usuarios, no lo veo mal, ya que he visto que lo realizan en horarios estratégicos dónde no afectan a los demás”, subrayó.

A considerar