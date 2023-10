Víctimas increpan a Ernestina Godoy en el Senado por falta de avance en sus casos

En el marco del foro “Logros y retos en el acceso a la justicia de México”, organizado por senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y que tuvo por invitada a la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, víctimas de distintos delitos de violencia de género increparon a la fiscal capitalina por el nulo avance en sus casos.

Mientras se llevaba a cabo el evento y Godoy Ramos enfatizaba la cero tolerancia por los agresores de mujeres, Mariel Albarrán, madre de dos víctimas de violación presuntamente perpetrada por el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Manuel Horacio Cavazos, ingresó al recinto y aseguró que las afirmaciones de la fiscal eran falsas.

No obstante, el personal de seguridad del Senado la retiró del foro sin permitirle dar su versión, pues refirió que Godoy no había tenido respeto por las víctimas, en específico en el caso del “magistrado violador”. Al cierre del evento más víctimas de diversos delitos relacionados con la violencia de género a quiénes no dieron acceso al foro, solicitaron una audiencia con Godoy Ramos; mientras senadores de Morena y su equipo pedían apoyo para poder sacar a la fiscal.

“Ella tuvo un asunto con nosotros, muy largo. La hemos escuchado varias veces, muchas veces, y desafortunadamente no fue posible integrar una carpeta para hacer una imputación. Este asunto ya lo revisaron los tribunales de la ciudad y tribunales federales y, efectivamente nos han dado la razón. Hay momentos en los que quisiéramos que las cosas fueran distinto (sic), pero tampoco en la Fiscalía vamos a fabricar culpables”. — Ernestina Godoy.

Instantes más tarde legisladores del partido guinda, José Narro y César Cravioto, ofrecieron una rueda de prensa, en la que acusaron al senador Emilio Álvarez Icaza de “actuar como porro” por permitir la entrada a las víctimas para reventar el foro en pro de la ratificación de Godoy al frente de la FGJ de la CDMX, y afirmaron que los políticos estaban usando el dolor de las víctimas para lucrar políticamente.

En contraparte, Álvarez Icaza también brindó una rueda de prensa con decenas de víctimas, en la que llamó a los congresistas de la oposición a no apoyar la ratificación de Godoy Ramos, misma que definirá el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) –órgano designado por el Congreso de la CDMX para considerar que la Fiscal se mantenga otros cuatro años– a más tardar el 18 de octubre.

“Es muy fácil acudir a un foro, querer maquillar las cifras”

Publimetro, conversó con Mariel Albarrán sobre sus demandas de justicia y el papel de Godoy al frente de la FGJ de la CDMX. La madre de las dos menores víctimas de violación explicó que la funcionaria se niega a darle una cita a ella y otras víctimas y, en cambio, solo ofrece mesas de trabajo infructuosas.

“Pide, que tengamos mesas de trabajo, reuniones con personal que que nunca tiene atribuciones para tomar una decisión. Hoy todavía tuvo la desvergüenza de decir que sí, que conoce mi caso y que no se integran bien las carpetas de investigación, pero no sabe que si no se integran es su responsabilidad. Eso es lo grave”, explicó Albarrán.

Mariel asegura que es víctima de persecución por parte de la FGJ que le ha abierto siete carpetas de investigación –de las cuales tres se han judicializado–, por no querer negociar con abogados. “Yo denuncio violencia sexual infantil en contra de mis dos hijas, y la Fiscalía me abre una carpeta de investigación por corrupción de menores”.

Albarrán refirió que hay cientos de casos en los que el actuar de la Fiscalía deja mucho que desear, e indicó que existen casos en los que, incluso, los funcionarios de la FGJ se niegan a reclasificar delitos como feminicidios.

«Muchas de las personas que leen este diario se sentirán identificadas con lo que vivimos nosotros, en esta falta de acceso a la justicia que se vive todos los días. No he escuchado a una sola persona que hable maravillas de la Fiscalía y que diga “fui a poner mi denuncia y en dos horas salí “. Es muy fácil acudir a un foro, querer maquillar las cifras y darle la espalda a las víctimas, en este caso quienes le dijimos de frente que es mentira todo lo que manifiesta». — Mariel Albarrán.

El caso del “magistrado violador”

El 23 de septiembre de 2019, Cavazos López fue denunciado por Mariel Albarrán por violencia sexual contra sus hijas que entonces tenían de 5 y 7 años de edad. Cinco meses después, en un hecho inédito, el TSJCDMX cesó a tres magistrados –entre los que figura Cavazos– por su mal desempeño y por estar relacionados con asuntos de violencia de género.

Sin embargo, a casi cuatro años de la denuncia el proceso sigue abierto, la FGJ de la CDMX le abrió siete carpetas de investigación a Albarrán Duarte, mientras que con respaldo del Poder Judicial, Cavazos López sigue sin ser juzgado e intenta volver a su cargo.

