Omisas cinco instituciones de la CDMX en caso de desaparición y homicidio de Alexis Azamar

Cinco instituciones capitalinas violaron derechos humanos y resultaron omisas en el caso del estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que fue abandonado sin vida en una carretera del Estado de México en junio de 2022, días después de haber sido recogido por una ambulancia “patito” llamada por policías capitalinos, así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Este 11 de octubre la CDHCM presentó su recomendación 09/2023, en la que se contempla a cuatro víctimas directas y cuatro indirectas; por la pérdida de la vida de un joven de 23 años, según refirió la instancia defensora “en el contexto de la falta de actuación debida de las autoridades que fungieron como primeros respondientes”.

De acuerdo con el primer visitador de la Comisión, Juan Carlos Arjona Estévez, en el caso se hallaron violaciones a los derechos humanos a la verdad y a la vida, falta de deber de cuidado y deficiencias en la búsqueda de una persona desaparecida, perpetradas por personal de instancias como la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión Búsqueda de Personas de la CDMX.

Por su parte, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, indicó que la recomendación está dirigida a la SSC, a la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa), a la Comisión de Búsqueda de Personas, a la FGJ y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la CDMX.

La recomendación busca la reparación del daño; que la instancias reconozcan su responsabilidad ante las víctimas; que se investigue a los servidores públicos implicados; que las instancias sanitarias verifiquen con mayor dureza a las ambulancias privadas; y que se garantice el derecho de las personas desaparecidas y no localizadas a ser buscadas.

Ramírez Hernández indicó que no es el primer caso que documenta abuso de ambulancias privadas en la CDMX, pues refirió que en 2022 solo el 30% de las ambulancias de la capital eran públicas, mientras que el 70% privadas, cuyas arbitrariedades fueron ampliamente difundidas en fuentes periodísticas.

“Los hechos que victimizaron a Alexis y a su familia, evidencian las consecuencias graves de que las instituciones públicas no fortalezcan los deberes que tienen sus servidores públicos en materia de atención ciudadana, investigación del delito y búsqueda de personas desaparecidas; o bien, de verificación de funciones prioritarias del Estado, como la provisión de servicios asociados a la salud. Especialmente los de emergencia”. — Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de CDHCM.

¿Qué pasó con Alexis Azamar?

Hasta ahora, la FGJ solo ha detenido a los paramédicos y al propietario de la ambulancia implicados en la desaparición de Alexis Azamar Salomé.

De acuerdo con la relatoría hecha por la CDHCM, el 29 de mayo de 2022, policías de la SSC atendieron un reporte realizado a través del botón de pánico del C5 por una persona que al caminar observó que un joven se encontraba inconsciente en la vía pública, a unos metros de una plaza pública ubicada en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según la evidencia documental revisada por la instancia de derechos humanos, dos elementos de seguridad, como primeros respondientes, acudieron al lugar y se percataron de que Alexis se encontraba inconsciente y con manchas hemáticas; por lo que solicitaron el apoyo de una unidad médica de emergencia. No obstante, estos dejaron transcurrir el tiempo y no siguieron el protocolo nacional de primeros respondientes.

Acto seguido, un policía llamó a una ambulancia particular, misma que tenía placas del estado de Jalisco y no contaba con el holograma para la circulación emitido por la Agencia de Protección Sanitaria, situación que no fue verificada por los policías. Los elementos de la SSC permitieron que se llevaran a Alexis al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, ubicado en las inmediaciones de la autopista México-Puebla, sin dar ningún seguimiento.

La CDHCM, subrayó que el personal de la SSC no reportó la posible existencia de un ilícito a fin de que se realizara la investigación respectiva, omitiendo así el preservar la escena del hallazgo y dar cumplimiento con diversas obligaciones en su calidad de primer respondientes.

Lo anterior a pesar de que en el lugar donde fue hallado Alexis se sumaron nueve policías más tras 45 minutos, quienes solo se limitaron a tomar fotografías y hacer llamadas telefónicas.

El primer visitador de la CDHCM que se corroboró que una de las llamadas de los policías fue a la ambulancia fuera de los sistemas de emergencia que más tarde recogería al joven malherido y, aunque casi al momento arribó una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), los policías optaron por entregar a Alexis a la ambulancia sin documentación.

La inacción de los 11 policías derivó en que Alexis Azamar no recibiera atención médica, y fuera trasladado al Estado de México. Asimismo, la CDHCM señala que los policías obstaculizaron las acciones de búsqueda inmediata.

En este sentido, la familia de Alexis denunció que a pesar de que acudieron a denunciar ante las autoridades la desaparición de su ser querido, proporcionando el lugar donde fue visto por última vez en la colonia Obrera, así como de su última ubicación remitida desde su teléfono celular en la colonia Centro. Sin embargo, las autoridades no procedieron a realizar la revisión inmediata y adecuada de las cámaras de videovigilancia.

Fue gracias a la búsqueda que realizaron los familiares, a través de recorridos en las zonas identificadas, entrevistarse con personas y la identificación de cámaras de videovigilancia para solicitar su revisión, que se ubicó a Alexis en la plaza pública en la que fue hallado heridos y se dio seguimiento a la ambulancia que lo llevó al Edomex.

El 4 de junio, la víctima fue hallada sin vida en Ixtapaluca, una persona que de igual forma buscaba a un ser querido le dijo a los familiares de Alexis que acababan de llevar al Servicio Médico Forense del municipio a un joven; al acudir al lugar constataron que se trataba de su familiar.

Como documentó Publimetro en junio de 2023, la familia denunció que la investigación por el homicidio de Alexis de Jesús no avanzaba porque el personal FGJ de la CDMX se han negado a indagar a los 11 policías que, según datos de la misma investigación, podrían involucrados en la desaparición y muerte del joven.

El pasado 4 de junio se cumplió un año desde que Alexis de Jesús Azamar, quien cursaba el quinto semestre de la carrera de Psicología en la UAM, apareció sin vida con heridas de arma blanca en el cuello, espalda y sin un globo ocular en el kilómetro 50 más 800 de la autopista México-Puebla, seis días después de que lo recogió la unidad médica irregular en el Centro Histórico.

Al momento, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte por la desaparición de Alexis, Christian Rafael “N” , Brayam Alejandro “N” y Santos David “N”, paramédicos y el dueño de la ambulancia en la que fue trasladado en mayo de 2022. No obstante, las autoridades no tienen mayores indicios sobre los presuntos responsables del homicidio del joven de 23 años y que este 11 de octubre celebraría su cumpleaños 25.