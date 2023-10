NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Videos de paracaidistas en Egipto se relacionan incorrectamente con operación aérea en Israel

LA AFIRMACIÓN: Videos muestran a paracaidistas palestinos en la operación “Tormenta de Al-Aqsa” descendiendo en Israel.

LOS HECHOS: Las grabaciones no se grabaron en la frontera de Israel y Gaza, muestran a paracaidistas en Egipto.

Publicaciones que se comparten en redes sociales afirman que videos muestran a decenas de combatientes de Hamás aterrizando en Israel como parte del ataque sorpresa del sábado.

“Nuevo vídeo de la unidad de paracaidistas palestinos denominada ‘Escuadrón Halcón’ que entró en acción en la operación ‘Diluvio de Al-Aqsa’, al realizar operaciones de descenso aéreo mediante paracaídas impulsados desde el suelo por motocicletas propulsadas por hélice”, dice una publicación difundida en X, anteriormente conocida como Twitter, y Facebook.

“Los terroristas de Hamás volaron en parapente para masacrar a civiles inocentes, mujeres y niños”, dice otra publicación, con un video en el que aparecen personas descendiendo en un centro deportivo.

El líder de la facción militar de Hamas, Mohammed Deif, nombró el ataque como “Operación Tormenta Al-Aqsa” y aseguró que fue en respuesta al bloqueo de Gaza durante 16 años, la ocupación israelí y una serie de incidentes recientes que han intensificado las tensiones entre ambas partes, reportó AP.

Sin embargo, estos videos no muestran a paracaidistas aterrizando en Israel. Con una búsqueda inversa de las imágenes y Google Maps, The Associated Press comprobó que en el primer video se muestra una academia militar ubicada en El Cairo, Egipto, en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la ciudad.

El segundo video tiene la marca de agua del usuario de TikTok @eslamre1, pero fue difundido en esa red social el 27 de septiembre, antes de que iniciara la guerra, junto con otros videos en el que aparece un campo de futbol en El Cairo.

El martes, el mismo usuario borró el video que se había sacado de contexto y difundió uno nuevo en el que aclaró que el primero no está relacionado con el conflicto actual.

En una búsqueda en TikTok, se pudieron localizar videos compartidos en septiembre pasado en los que también se observan personas en paracaídas descendiendo en el mismo edificio militar que se difunde como si estuviera relacionado con la guerra entre Israel y Hamas.

Uno de estos videos señala que se trata de un “Entrenamiento de paracaidistas egipcios desde el recinto del Colegio Militar”.

Israel ha bombardeado barrio por barrio la Franja de Gaza el martes, reduciendo edificios a escombros, mientras promete una represalia por el ataque sorpresa de Hamas del fin de semana que “reverberará durante generaciones”, reportó AP.

La guerra comenzó después de que milicianos de Hamas irrumpieran en Israel el sábado, provocando tiroteos en sus calles por primera vez en décadas. La guerra en curso ya se ha cobrado más de 2.300 vidas en ambos lados, y quizás cientos más. Según Israel, Hamas y otros grupos milicianos en Gaza mantienen como rehenes a más de 150 soldados y civiles.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Video no muestra captura de generales israelíes a manos de Hamas

LA AFIRMACIÓN: Video muestra a varios generales y coroneles israelíes de alto perfil capturados por combatientes del grupo armado Hamas.

LOS HECHOS: El video no muestra ni a militares de Israel ni a combatientes de Hamas.

El 7 de octubre el grupo armado Hamas penetró en localidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza y mató y secuestró a cientos de personas. El lunes el grupo armado amenazó con matar a los israelíes que mantiene cautivos en caso de que Israel ataque civiles sin advertencia alguna, reportó AP.

Hamas y otros milicianos en Gaza aseguran que tienen retenidos a más de 150 soldados y civiles que fueron capturados desde el interior de Israel.

En redes, vídeos y fotografías de personas de distintas nacionalidades que fueron o pudieron haber sido secuestradas por miembros del grupo armado se han compartido ampliamente, pero no todas las publicaciones son reales.

Un video de 20 segundos que ha circulado los últimos días muestra a tres hombres esposados siendo sacados de tres camionetas negras por policías vestidos de verde que tienen el rostro cubierto con pasamontañas y un chaleco antibalas verde con las letras DTX en la parte del frente.

Publicaciones en redes aseguran incorrectamente que el video muestra a militares originarios de Israel capturados por miembros de Hamas.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video original se publicó el 5 de octubre —dos días antes de que tuviera lugar el ataque de Hamas en Israel— en el canal oficial del Servicio de Seguridad del Estado de Azerbaiyán (DTX, por sus siglas en azerbaiyano). Estas siglas se aprecian en los chalecos de los policías que aparecen en la grabación.

El video original que tiene una duración de 3:40 minutos se titula: “Se detuvo a personas que organizaban las actividades de grupos armados ilegales en Karabaj”.

En la descripción del material publicado por el Servicio de Seguridad se detalla que los hombres arrestados y que aparecen en el video son: “Arkadi Ghukasyan, nacido en 1957 en la ciudad de Khankendi; Bako Sahakyan, nacido en la misma ciudad en 1960, y Davit Ishkhanyan, nacido en 1958 en la región de Khojavand en Azerbaiyán”. De acuerdo con las autoridades los tres fueron arrestados el 3 de octubre de 2023.

AP informó que el conflicto ya ha matado a cientos de personas en ambos lados. En Israel y más allá, las familias de más de 150 personas secuestradas por Hamas y otros grupos extremistas temían por la vida de sus seres queridos.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Video no muestra ataque de Hamas contra helicóptero israelí, es un videojuego

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra un ataque reciente de combatientes del grupo armado Hamas en contra de un helicóptero militar de Israel, en Gaza.

LOS HECHOS: La grabación corresponde a un videojuego de simulación de tiro llamado Arma 3 y circula en internet desde el 16 de agosto; no corresponde a los ataques recientes de Hamas contra Israel.

Milicianos de Hamas perpetraron un asalto sin precedentes en Gaza el fin de semana a través del cual éstos se abrieron paso por las barreras fronterizas israelíes, sumiendo a la región en la violencia.

Tras la agresión, el gobierno israelí declaró formalmente el estado de guerra el domingo y aprobó “medidas militares significativas” en represalia. El gobierno estadounidense, por su parte, despachó al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford al oriente del Mediterráneo para apoyar a Israel.

En medio de los hechos violentos en la región, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas.

Por ejemplo, una publicación que circula en Facebook muestra la grabación del videojuego de simulación de tiro para decir erróneamente que corresponde a uno de los ataques de Hamas contras las fuerzas israelíes.

La grabación muestra a una persona de espaldas con vestimenta militar mientras activa un lanzador de misiles desde una colina en contra de un helicóptero. Tras ser impactado, el helicóptero se desploma en medio de una fumarola.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video, AP corroboró que la grabación de 18 segundos corresponde al videojuego online Arma 3 y que ésta circula en internet desde el 16 de agosto.

El video fue difundido originalmente en la página de Facebook de un usuario llamado Noakhaila Kaga, que cuenta con más de 300.000 seguidores. La descripción de la página indica que el usuario es un “creador de grabaciones de videojuegos”.

Además, al hacer acercamientos a los fotogramas, AP observó que la persona con vestimenta militar y el entorno de éstos son animaciones creadas digitalmente, que en distintos momentos se deforman y pixelan.

El creador del video, que administra la página de Facebook donde fue originalmente difundido, confirmó a AP en un correo electrónico que la grabación fue elaborada con Arma 3.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Publicaciones tergiversan artículo científico para alertar sobre supuesta vacunación forzosa

LA AFIRMACIÓN: El empresario y filántropo Bill Gates obtuvo la aprobación de una vacuna aérea que será aplicada sin la aprobación de las personas.

LOS HECHOS: Las publicaciones tergiversan un artículo científico que probó en ratones una vacuna inhalable con tecnología de ARN mensajero. Mark Saltzman, uno de los autores del estudio, desestimó las publicaciones y explicó a AP que su estudio no incluyó a humanos y que una vacuna aérea no funciona para ellos. La fundación Bill y Melinda Gates indicó que las publicaciones son falsas.

Usuarios de Facebook, Instagram y X, anteriormente conocido como Twitter, afirman que el empresario Bill Gates, blanco de decenas de publicaciones con desinformación, obtuvo la aprobación de una “vacuna aérea” que se aplicará forzosamente a personas que se nieguen a vacunarse contra COVID-19.

Estos mensajes toman como fuente una entrada de The People’s Voice, portal que ha difundido artículos basados en teorías conspirativas e información falsa, en la que se afirma que esto fue revelado en el artículo “Polymer nanoparticles deliver mRNA to the lung for mucosal vaccination”, disponible en Science Translational Medicine desde agosto.

Sin embargo, el contenido de este artículo de científicos de la Universidad de Yale fue manipulado para advertir sobre una supuesta vacunación forzada. El texto en realidad plantea el uso de un polímero inhalable para llevar ARNm a los pulmones y protegerlos contra enfermedades, como es el caso del COVID-19, pero no una vacuna aérea.

“Este estudio de ciencia básica encontró que las moléculas de ARNm administradas por vía intranasal a los pulmones de animales de investigación pueden usarse para vacunar eficazmente contra el virus COVID”, explicó Mark Saltzman, uno de los autores del estudio, quien es profesor en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Yale.

Contrariamente a lo que se informa en las redes sociales, dijo Saltzman en un correo para la AP, la supuesta vacunación aérea no funcionaría en humanos. “Los humanos deben recibir una dosis controlada que se administra directamente en la nariz”, añadió.

Aunque las publicaciones afirman que Gates ya obtuvo la aprobación para esta supuesta vacuna, Saltzman negó que su investigación tuviera financiamiento del empresario y en el artículo no menciona que este producto ya se encuentre disponible. La Fundación Bill y Melinda Gates calificó estas afirmaciones como falsas en un correo enviado a AP.

Una revisión al portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) no arrojó información sobre la aprobación de esta vacuna.

Ante una consulta de AP, un vocero de la FDA dijo que uno de los requisitos para las investigaciones clínicas es el “consentimiento informado”, que no se alcanzaría en un escenario como el que exponen las publicaciones.

No es la primera vez que se prueban nuevos métodos contra COVID-19. En octubre de 2022, AP reportó que la ciudad china de Shanghai comenzó a administrar una vacuna inhalable contra el COVID-19, que consiste en una niebla que se aspira por la boca.

— León Ramírez

EEUU no canceló requisito de visa para mexicanos

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Estados Unidos canceló la exigencia de visa para ciudadanos mexicanos. Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México comenzará a solicitar una visa a los turistas estadounidenses.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok dicen falsamente que Estados Unidos eliminó el requisito de visa a los mexicanos y que México anunció la aplicación de una visa para permitir el ingreso de los turistas estadounidenses.

Los mensajes que han sido compartidos por usuarios afines al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sugieren que los supuestos cambios son producto de una acción del presidente.

Pero, en primer lugar, ante rumores que han circulado en las redes sociales de un supuesto cambio en los controles fronterizos por parte de Estados Unidos, la embajada estadounidense en México aclaró el 30 de septiembre en un boletín de prensa que no ha habido “ningún cambio” en las leyes migratorias ni en los filtros en sus fronteras.

“Los funcionarios de inmigración de los EEUU y los oficiales y agentes de la CBP continuarán aplicando nuestras leyes de inmigración”, dice el comunicado emitido por la embajada.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, hizo un llamado a no hacer caso de rumores sobre supuestos cambios migratorios en ese país. El llamado lo hizo en medio de un incremento reciente en las detenciones de migrantes que han buscado ingresar la frontera estadounidense de manera irregular.

Por ejemplo, en agosto la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó 181.509 detenciones en la frontera con México, un 37% más que en julio pero casi lo mismo que en agosto de 2022, según cifras publicadas a finales de septiembre por el gobierno estadounidense.

Además, el gobierno mexicano no ha anunciado ningún cambio en sus leyes migratorias relacionadas con el ingreso de turistas estadounidenses.

AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana ni del Departamento de Estado estadounidense de que se haya anunciado un nuevo requisito para los turistas estadounidenses.

Tampoco existen registros en las transcripciones de los discursos dictados por López Obrador en sus conferencias matutinas diarias ni en los videos de éstas de que el mandatario haya hecho un anuncio como el mencionado en las publicaciones que circulan en internet.

Adicionalmente, un vocero de la SRE reiteró a AP que México no requiere una visa a los turistas estadounidenses.

Las leyes mexicanas indican que los turistas de ese país deben presentar un pasaporte y llenar un documento llamado Forma Migratoria Múltiple proporcionada por el Instituto Nacional de Migración.

— Marcos Martínez Chacón

