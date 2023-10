CDMX crea portal para recibir opiniones sobre peatonalización del Zócalo

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el portal “Camina tu Zócalo”, para fomentar la participación de la población en la peatonalización de la Plaza de la Constitución y la circundante, a través de un proceso colectivo de aportación de ideas y opiniones.

El mandatario capitalino refirió que caminatuzocalo.cdmx.gob.mx, tiene como objetivo enriquecer el debate sobre uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, cuya peatonalización es una de las acciones planteadas para los próximos 100 días de su administración. “Ese es el compromiso inicial, abrir la discusión, abrir el debate sobre la peatonalización, queremos conocer los puntos de vista que hay, qué opina la gente, qué opina la ciudadanía”, explicó.

Batres Guadarrama subrayó que con este proyecto, no se busca la peatonalización de la totalidad del Centro Histórico, sino la reapropiación social del espacio del Zócalo para aprovecharlo de mejor manera. “Que la gente pueda decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo; si está de acuerdo con qué características, con qué características sí, con qué características no, en fin”, indicó.

El jefe de Gobierno de la CDMX, explicó que existen siete criterios a tomar en cuenta en la elaboración de propuestas y opiniones, para mantener su condición de plaza cívica con capacidad de albergar diversas actividades culturales y manifestaciones sociales.

Criterios para enviar propuestas

Es una plaza cívica, cultural y política nacional. Hay vehículos de servicios y de emergencias que deben pasar. Hay vehículos que tienen que acceder a Palacio Nacional, a la Corte o a la Jefatura de Gobierno. Debe de tenerse en cuenta que debe haber algún contacto vehicular cotidiano, sobre todo en la parte norte del Zócalo por 5 de mayo o Tacuba. Básicamente se plantea la peatonalización de la avenida que circunda la plaza. Debe tener todas las condiciones para los desfiles de 16 de septiembre, del 20 de noviembre y otros actos cívicos institucionales de Estado. Debe haber mecanismos para su utilización en casos de emergencia o en casos emergentes, su utilización incluso vehicular.

“Se trata de un proceso social, colectivo, para buscar el mejor aprovechamiento del espacio público más importante de la Ciudad de México y del país, el más emblemático, el más importante. Ese es el objetivo, tener una nueva conquista en el espacio público y por supuesto esto implica una convocatoria a la ciudadanía para que dé sus opiniones”. — Martí Batres.

Los interesados podrán participar con sus propuestas para contribuir al mejor aprovechamiento del espacio público del 15 al 17 de octubre en caminatuzocalo.cdmx.gob.mx.