Oaxaca alista medidas alimentarias y médicas ante caravana de migrantes

Las autoridades estatales y municipales de Oaxaca alistan acciones para que la llegada y tránsito por el territorio estatal de una caravana de hasta 5 mil personas migrantes, que se espera salga el próximo 30 de octubre de Tapachula, no las desborde y logren atender sus necesidades de movilidad y atención médica.

El director de la organización Pueblos Sin Frontera (PSF), Irineo Mujica, informó que se lanzó la convocatoria a las personas migrantes que están varadas en Tapachula, Chiapas, para integrar una caravana con destino al norte del país, pero con tránsito y estancia temporal en el territorio oaxaqueño, lo anterior dado que actualmente la ciudad chiapaneca está saturada.

“Ya no hay lugar para más migrantes en Tapachula. La renta, la comida y sin trabajo. Ya no se puede vivir, necesitamos soluciones humanas y justas para esta crisis que nos mata cada día. La violencia del INM no tiene límites”, dice la convocatoria.

Y sostiene que las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula están saturadas y dan un periodo de seis meses a un año de espera para atender a los extranjeros, pese a que no hay albergues, y no hay comida ni trabajo, por lo que sólo piden pasar y migrar con dignidad.

Según el activista por los derechos de las personas migrantes en tránsito la ruta que seguirá la caravana es desde Tapachula, Chiapas hacia San Pedro Tapanatepec, ya en territorio oaxaqueño; seguirá por municipios del Istmo de Tehuantepec como Juchitán y buscará llegar a la ciudad de Oaxaca.

Ante ese anuncio, el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), Jesús Romero López, adelantó a EL UNIVERSAL que mañana se analizará la llegada de los miles de extranjeros en la Mesa de Seguridad Estatal de seguridad estatal, así como todas las acciones que podrían adoptar conjuntamente con los presidentes municipales, principalmente de la región del Istmo de Tehuantepec y el gobierno federal.

Al respecto, el edil de San Pedro Tapanatepec, Humberto Parrazales, donde las autoridades migratorias habilitaron un centro de atención durante cinco meses el año pasado y entregaron unos 500 mil permisos de tránsito por nuestro país, y donde actualmente se cuenta con espacio donde se sigue recibiendo a los extranjeros en tránsito, aseguró que su municipio está listo para atender las indicaciones estatales y federales, en tanto como gobierno municipal no tienen injerencia real para intervenir.

“Como gobierno municipal no tenemos ninguna facultad de intervenir, salvo la de garantizar el derecho al libre tránsito y a la atención humanitaria, pero en cuanto nos orienten qué debemos hacer, lo haremos”, precisó en entrevista.

Con la experiencia acumulada por las actuales y anteriores autoridades municipales, ante el anuncio de la llegada de caravanas de migrantes, se han establecido desde Los Corazones, límite de Oaxaca y Chiapas, puntos de hidratación y servicios médicos en este municipio.

No obstante, una fuente del gobierno federal dijo a este medio que habrá que esperar hasta la salida de la caravana, porque las últimas que se organizaron se disolvieron en el camino. “No sabemos si en realidad saldrá o solamente es un amago” , añadió.

Debido a la llegada masiva de migrantes en los últimos siete meses de este año, el gobierno oaxaqueño, en coordinación con las autoridades municipales de Juchitán y de la capital de Oaxaca, instalaron dos Centros de Movilidad de Migrante (CMM) en esta ciudad y en San Sebastián Tutla, conurbado a la capital.

En dichos centros, desde que empezaron a funcionar hace tres semanas con la venta de boletos y el abordaje de autobuses llegan en promedio unos dos mil migrantes por día, aunque el que se encuentra en San Sebastián Tutla, cerrará temporalmente por las festividades del Día de Muertos.

En total, durante ese periodo se han registrado más de 70 mil traslados de personas migrantes en tránsito, la mayoría desde el espacio habilitado en Juchitán, que suma más de 44 mil.