Desata polémica reporte del Inegi que evidencia subregistro de homicidios en CDMX

Las cifras de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ponen en evidencia las discrepancias en los registros de homicidios y muertes en la capital, donde más de la tercera parte de las muertes violentas están clasificadas como “eventos de intención no determinada”; es decir que no se sabe si fueron homicidios, suicidios o accidentes, lo que desató críticas de especialistas, quienes alertan por posible simulación de parte de las autoridades.

De acuerdo con David Pérez-Esparza, exdirector del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), la gravedad del asunto radica en que se puede prestar a interpretaciones. “Creo que es muy grave por lo que puede llegar a representar, porque sería una simulación brutal”, sostuvo.

Según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2022, en la capital se registraron 4 mil 100 defunciones por causas externas, de las cuales mil 552 se contabilizaron como accidentes; 747 como homicidios; 260 como suicidios; y mil 549 como eventos de intención no determinada (37.7%). Esto supera por mucho a la media nacional que apenas alcanza el 6.9%.

En el EDR el INEGI explica que el porcentaje de muertes accidentales y violentas que se clasifican como eventos de intención no determinada se deriva de los certificados de defunción en los que no se permite clasificar la muerte como homicidio, suicidio, accidente o intervención legal.

En 2022, la cantidad de estos registros ascendió a 5 mil 918 casos; 26% (mil 549) de los cuales corresponden a la Ciudad de México; seguida por el 21.5 % del Estado de México ( mil 273); y el 9.4% de Jalisco (554).

Lo anterior abrió la puerta a especulaciones de especialistas en seguridad y procesamiento de datos como que las cifras de reducción de homicidios en más del 50% que las autoridades locales han presumido en los últimos años son ilusorias; que hay impericia en el procesamiento de la información y un posible subregistro en los índices delictivos.

¿Hay simulación?

En México son precisamente el Sesnsp y el Inegi los principales registros de homicidios, en el Secretariado se contabilizan víctimas de homicidio doloso y feminicidios; mientras que en el Instituto registra víctimas de toda clase de homicidios, por lo que generalmente su cifras suelen ser más altas.

Sin embargo, en el caso de la CDMX parece invertirse este orden. Entre 2019 y 2022 el INEGI registra 9% menos homicidios que el SESNSP, al contabilizar 4 mil 911 y 4 mil 464 homicidios en este lapso, respectivamente.

A pesar de esto, Pérez-Esparza aclaró que aún es pronto para sacar conjeturas, y que se requiere, incluso, la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU); así como aclaraciones de servidores públicos.

“¿Puede haber mano negra?, sí puede haber, puede haber mil cosas, no lo sé, eso lo tiene que decir el INEGI, Naciones Unidas y la secretaria ejecutiva que es Clara Luz (Flores Carrales)”, agregó el también especialista en seguridad, inteligencia y políticas públicas.

Asimismo, Pérez-Esparza señaló que autoridades como la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos; o la misma secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, tienen que salir a aclarar el por qué de las cifras indeterminadas en las muertes violentas.

Las cifras pueden ser correctas

El extitular del CNI recalcó que éstas anormalidades no significan que las cifras puedan estar equivocadas, por lo que insiste en su revisión por instancias autónomas y de carácter internacional que no funjan como juez y parte, como, explicó, sería el caso de instituciones como el SESNSP y la SSPC.

«No quiere decir que los números se han equivocado. No lo sabemos, lo que digo es “oigan está muy raro esto, revisémoslo como país”, no estoy acusando a nadie», aseveró Pérez-Esparza. quien añadió que durante su gestión en el CNI (2018-2023) se hizo una revisión a fondo en la que se reportó la posible inexactitud de los registros. «Yo les dije que había cosas raras y dijeron “David no le muevas, no preguntes, no sabemos, no queremos saber”».

