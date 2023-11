El Gobierno federal quiere reducir la cifra de desaparecidos sin encontrarlos

En el marco del seminario Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), Karla Quintana Osuna, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), acusó que el Gobierno federal quiere reducir la cifra de desaparecidos durante este sexenio.

La investigadora explicó que esta tendencia se lleva a cabo mediante la realización de un padrón inexacto en el censo que se realiza para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Es clara la intención de este (nuevo) censo, que es el reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio. Si no se hace cuidadosamente, se corre el riesgo de que se den de baja personas que sigan desaparecidas, solamente con un indicio de localización”, alertó.

De igual forma, la excomisionada reveló que este hecho fue una de las causas de su salida de la CNB, ya que a pesar de la gravedad de la crisis forense y de desapariciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha centrado en resolver el problema.

Denunció que el nuevo censo oficial está siendo coordinado por la Secretaría del Bienestar y no por expertos, y que las autoridades no dan seguimiento a las denuncias y no actualizan la información.

Finalmente, Karla Quintana Osuna lamentó la politización del tema con fines electorales y mencionó que se mantendrá atenta a la gestión de Teresa Reyes Sahagún como nueva comisionada, pues no cuenta con experiencia previa en cargos de búsqueda de personas.