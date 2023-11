“Estoy dispuesta a pagar el precio”, revira Ernestina Godoy a opositores a su ratificación

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, respondió a las fuerzas políticas que se oponen a su proceso de ratificación, con el que se mantendría al frente de la instancia de justicia por cuatro años más y, aseguró que si el costo por luchar por la justicia –en casos como el de la corrupción inmobiliaria de la alcaldía Benito Juárez– es la no ratificación, lo pagará.

“A quiénes se han manifestado públicamente que , como venganza política, no me permitirán el derecho a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar por que prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político”.

— Ernestina Godoy.