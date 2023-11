Adrián Rubalcava deja el PRI tras quedar fuera del proceso por la jefatura de Gobierno de la CDMX

En una conferencia de prensa, el alcalde de Cuajimalpa con licencia, Adrián Rubalcava denunció que no se llevó a cabo un proceso democrático en la elección del abanderado del Frente Amplio por México (FAM) para contender por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, esto después de que se anunciara a Santiago Taboada como único candidato para tal efecto.

Quizá te pueda interesar: Adrián Rubalcava cuestiona proceso interno del FAM CDMX, pero descarta ruptura

Rubalcava compartió que fue notificado sobre la decisión de dejarlo fuera del proceso por un mensaje de WhatsApp del propio Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, comunicación que evolucionó a una llamada telefónica que subió de tono hasta terminar con insultos y palabras altisonantes.

“Después tuvimos una conversación que después se llenó de insultos y señalamientos que posteriormente informaré”.

Expresó que Alejandro Moreno no tiene palabra, “el mandarme un mensaje de WhatsApp no fue digno. Hoy tienes ese fuero y ese cargo gracias a mi mayor aportación, solamente el 23% de los votos en la CDMX son de Cuajimalpa”.

🔴 Conferencia de prensa | Mensaje de Adrián Rubalcava a medios de comunicación. Posted by Adrián Rubalcava Suárez on Saturday, November 18, 2023

Al mencionar que en el FAM sí se traiciona y que no tiene un plan B, Adrián Rubalcava anunció su salida del Revolucionario Institucional con carácter de irrevocable, pues él y su equipo no van a respaldar un proyecto que consideró le está fallando a la ciudadanía, además de que el quería competir en un proceso democrático y “eso no sucedió”.

“El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI”.

Ya en su cuenta de X, antes Twitter, mencionó que no tiene una propuesta sólida pero estará buscando un espacio para servir a la ciudadanía y reveló que el dirigente capitalino del PRI, Israel Betanzos le ofreció una senaduría, pero en ese momento ya había discutido con Alejandro Moreno.

También puedes leer: Santiago Taboada será el único aspirante del PAN a la jefatura de la CDMX

Finalmente, lamentó que tanto el dirigente nacional del PRI como Xóchitl Gálvez le hayan mentido, pues sostuvo que de acuerdo a varias encuestas él se encontraba a la cabeza en las preferencias respecto a los aspirantes del PAN y el PRD, y aclaró que no ha buscado a Claudia Sheinbaum ni ha recibido ningún tipo de comunicación por parte de la morenista.