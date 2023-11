Cifras y polémicas de la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX

La ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, aún no se decide pues falta su comparecencia en el Congreso local y la votación decisiva para su continuidad como fiscal, pero en números, polémicas y logros ¿cómo ha sido su desempeño?

En diciembre de 2018, la entonces jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, nombró a Godoy como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia local, institución que en 2020 se convirtió en la FGJCDMX.

Entonces Godoy Ramos señaló sus objetivos como fiscal: erradicar la corrupción de servidores públicos y delincuencia; fortalecer el enfoque a atención a víctimas; implementar medidas preventivas; profesionalización de servidores públicos y fomentar la denuncia.

Hoy tras cuatro años en el cargo encara su proceso de ratificación para el que requiere los votos de dos terceras del Congreso local (44 diputados) a favor de su continuidad, para esto solo falta una comparecencia que se llevará a cabo este 21 de noviembre a las 18:00 horas –vía remota– ante los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX, quienes elaborarán el dictamen que finalmente se votará en el pleno.

En enero de 2023, Godoy Ramos rindió su tercer informe de labores con corte hasta 2022 en el que reportó:

Desde el Gobierno local se ha impulsado su ratificación con argumentos como que el papel de Godoy Ramos ha sido fundamental para la disminución del secuestro en un 88%.

No obstante, la gestión de Godoy en la FGJCDMX también arroja otras cifras según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal:

En contraste con las posturas como la del jefe de Gobierno de la CDMX, MartÍ Batres, quien en cada oportunidad destaca el trabajo de la actual fiscal para la impartición de justicia en la capital; las víctimas del actuar de la FGJ aseguran que la labor de Godoy es cuestionable, facciosa, y que ha violado los derechos humanos de decenas de personas.

En octubre de 2020 Alejandra Cuevas fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por más de 17 meses luego de que la Fiscalía capitalina le atribuyera el fallecimiento de Federico Gertz –hermano del Fiscal General de la República (FGR)– bajo la figura de homicidio en perjuicio, inexistente en la ley.

Cuevas estuvo detenida por año y medio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento de Federico Gertz, y desde entonces la víctima y su familia han cuestionado el proceder de Godoy.

En mayo de 2023 se filtraron imágenes de una fiesta con mariachis, bebidas, regalos de tiendas de prestigio, vehículos blindados y protección de elementos de la Policía de Investigación (PDI) que los funcionarios de la FGJ organizaron en la terraza del hotel Downtown Mexico el 21 de abril en horario laboral.

Un día más tarde la FGJ salió a decir que la fiesta fue una reunión privada, fuera de las instalaciones de la institución, lo cual no constituye una falta a la ley ni al servicio público.

Noemy Bohórquez, denunció que el 16 de agosto del 2022 que quien era su jefe directo, Renato Josafat Molina, entonces director general de regularización territorial del Gobierno de la Ciudad de México, abusó sexualmente de ella, y pese a que se presentó una denuncia un día después de los hechos por abuso y acoso sexual agravado por funcionario público ante la FGJ, su carpeta de investigación no ha tenido nulos avances.

La víctima sostiene que cuatro Ministerios Públicos se han negado a darle seguimiento a su caso y teme que la FGJ podría estar encubriendo agresores sexuales afines al gobierno local.

Otra de las polémicas durante los cuatro años de gestión de Godoy es caso del cateo en instalaciones de la empresa Black Wallstreet Capital, por el que se señala a policías y servidores públicos por el presunto robo de tres millones de dólares encabezado por Erick “N”, un agente de la FGJ que fue detenido el pasado 24 de septiembre.

El cateo en las instalaciones de la empresa, a la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le retiró su registró par funcionar como asesor en inversiones, se llevó a cabo el 15 de marzo y según se informó que a los detenidos se les aseguraron drogas y armas, pero el 2 de junio un juez ordenó su libertad al desestimar las pruebas en su contra.

El 9 de noviembre el medio estadounidense The New York Times reveló que la empresa Telcel entregó registros telefónicos de opositores a Morena, así como de algunos aliados y militantes a la FGJCDMX, entre ellos destacan la senadora Lilly Téllez y el alcalde la Benito Juárez, Santiago Taboada.

Tras esto, Godoy y su equipo negaron las afirmaciones del medio internacional y aseguraron que investigarían el origen de dichos señalamientos.

En 2021 una explosión en un edificio de departamentos en avenida Coyoacán, en las inmediaciones de la colonia Del Valle, destapó una red de corrupción inmobiliaria que, desde entonces, ha sido insignia de la gestión de Godoy Ramos en la FGJ.

Al menos 16 personas han sido señaladas por participar en el Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, exfuncionarios ligados al Partido Acción Nacional (PAN)como Christian Von Roehrich y su hermana; así como empresarios y gestores. En el último balance que la Fiscalía capitalina hizo sobre el tema, señaló que suman 60 inmuebles vinculados con esta red de corrupción.

A días de que se defina si Godoy Ramos se mantiene en el cargo por cuatro años más, la titular de la FGJCDMX sostiene que las opiniones contrarias a su labor responden a su trabajo, particularmente al énfasis que han puesto desde la Fiscalía para investigar la corrupción inmobiliaria.

“Es evidente que los partidos y sus diputados que están en contra de la ratificación desprecian el amplio consenso social que se ha generado a favor de la ratificación, del combate a la corrupción y la impunidad. Creo que la oposición a mi ratificación no es por haber realizado un mal trabajo, sino que será por combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad y de esto no me arrepiento. Si por ello no me ratifican será decisión del Congreso”.

— Escribió Godoy Ramos en su columna publicada en El Universal.