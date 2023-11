Se pasan la bolita en Congreso por retraso en dictamen para ratificación de Ernestina Godoy

Las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Acción Nacional (PAN) intercambiaron acusaciones por el retraso en la elaboración del dictamen para votar la rectificación o no por cuatro años más, de la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy.

Luego de que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, levantara la sesión de este 28 de noviembre al no existir el quórum requerido para iniciar los trabajos legislativos, los diputados de Morena ofrecieron una conferencia de prensa en la que acusaron a Salido de ensuciar el proceso de ratificación de Godoy Ramos con declaraciones sin sustento.

“Queremos denunciar el comportamiento que está teniendo la presidenta de la Mesa Directiva, pues sus declaraciones no tienen sustento alguno, son suposiciones originadas en la estrategia del propio grupo parlamentario de Acción Nacional”, señaló la diputada del partido guinda, Martha Ávila, después de que Salido ofreciera una entrevista radiofónica en la que sugirió que se podría votar la ratificación en fast track y de forma imprevista este martes.

El grupo parlamentario de Morena culpó a los diputados del PAN de alentar el proceso por sus negativas a la permanencia de Godoy, presuntamente por las investigaciones en contra de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

Salido Magos declaró al periodista Ciro Gómez Leyva que se han tenido antecedentes de modificaciones del orden del día en el Congreso de la CDMX para votar dictámenes de forma imprevista, por lo que solicitó seguridad para el recinto legislativo de Donceles y la garantía de que los diputados ingresarán al Congreso a hacer su trabajo.

“Nos parece muy raro y, no dudamos en decir que se pagaron espacios para hablar sobre este rumor que se estaba generando, y en un espacio muy estelar de una radio donde se decía si iba a ser o no la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, evidentemente no hay ninguna posibilidad que este tema podía incluirse por sorpresa como ella lo manifestó”.

— Martha Ávila.