Sismo sorprende a capitalinos en alcaldía Magdalena Contreras

El Servicio Sismológico Nacional alertó por medio de su cuenta de X, antes Twitter, sobre un sismo magnitud 2.0 localizado al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. 4 km al NOROESTE de LA MAGDALENA C, CDMX 02/12/23 18:29:02 Lat 19.37 Lon -99.22 Pf 0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 3, 2023

De acuerdo con lo publicado por la plataforma SkyAlert, el sismo con epicentro al poniente de la capital del país pudo ser percibido fuertemente en colonias próximas al epicentro a una distancia menor a 1 km de profundidad, de acuerdo a los reportes. El mensaje del servicio también precisa que estos sismos son imposibles de alertar.

ACTUALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD: SISMO Magnitud 2.0 Loc. 4 km al NOROESTE de LA MAGDALENA C, CDMX 02/12/23 18:29:02 Lat 19.37 Lon -99.22 Pf 0.9 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 3, 2023

En ese sentido, es importante destacar que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detecta los sismos importantes en la Brecha de Guerrero y avisa con al menos 50 segundos de anticipación la llegada de ondas sísmicas importantes.

Al momento el SASMEX no ha emitido el comunicado oficial difundiendo la razón exacta del por qué no sonó la alarma en esta ocasión. No obstante, tomando en cuenta otras alertas similares, se tiene conocimiento de que únicamente ameritan la activación de la alerta los sismos con las siguientes características:

Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

La alerta sísmica no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, cuando está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.