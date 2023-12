El novato de Texans Dell se fractura el peroné y perderá el resto de la temporada, según fuente AP

HOUSTON (AP) — El novato wide receiver de los Texans de Houston Tank Dell se perderá el resto de la temporada luego de romperse el peroné izquierdo el domingo ante los Broncos de Denver, según una persona familiarizada con la lesión.

La persona conversó con The Associated Press en condición anónima debido a que el equipo no ha anunciado la severidad de la lesión de Dell.

Dell acabó enredado al final de una anotación de tres yardas de Dameon Pierce que colocó a Houston con ventaja de 10-0 en el primer periodo.

Los jugadores inmediatamente llamaron a la asistencia médica para atender a Dell mientras estuvo sobre el terreno afligido por el dolor. Se mantuvo sobre el terreno por unos minutos mientras era atendido.

El entrenador en jefe, DeMeco Ryans, ingresó al campo y conversó con Dell antes de que wide receiver fuera asistido para ser puesto en camilla, mientras no podía poner peso sobre su pie izquierdo. Se cubrió el rostro con una toalla mientras era trasladado fuera del terreno.

Dell, selección de tercera ronda egresado de la Universidad de Houston está empatado en el primer lugar en anotaciones de novatos en la NFL con 7 recepciones de touchdown, un récord para debutantes en la franquicia. Acumuló 47 recepciones y un total de 709 yardas, segundo en ambas estadísticas en el equipo.