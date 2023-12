ONU advierte sobre dos botes a la deriva con refugiados rohinya

BANGKOK (AP) — La agencia de refugiados de la ONU sonó el lunes la alarma por alrededor de 400 musulmanes rohinya que al parecer están en dos botes varados en alta mar sin suministros.

Si no son rescatadas, todas las personas a bordo podrían morir, advirtió el vocero en Bangkok de la Alta Comisión de Naciones Unidas para Refugiados, Babar Baloch.

“Hay aproximadamente 400 niños, mujeres y hombres enfrentándose a la muerte si no hay medidas para salvar a estas almas desesperadas”, dijo Baloch a The Associated Press. Añadió que se ha reportado que los botes, que al parecer zarparon de Bangladesh, llevan unas dos semanas en alta mar.

El capitán de una de las embarcaciones, contactado por la AP el sábado, señaló que había entre 180 y 190 personas a bordo, que se les habían agotado el agua y los alimentos y que el motor estaba dañado.

“Temen que van a morir todos”, afirmó el capitán, quien se identificó como Maan Nokim.

El domingo, Nokim detalló que el bote estaba a 320 kilómetros (200 millas) de la costa occidental de Tailandia. Un vocero de la Armada tailandesa, contactado el lunes, dijo no haber recibido información alguna sobre las naves.

La ubicación está aproximadamente a la misma distancia de la provincia indonesia de Aceh en la isla de Sumatra, a donde otro bote con 139 personas llegó el sábado, de acuerdo con Baloch. Informó que entre ellas había 58 niños, 45 mujeres y 36 hombres. Centenares más llegaron a Aceh el mes pasado.

Hay un éxodo estacional de rohinyas, usualmente provenientes de atestados campamentos de refugiados en Bangladesh.

Unos 740.000 musulmanes rohinya han huido de Myanmar a campamentos en Bangladesh desde agosto de 2017, cuando el gobierno de Myanmar lanzó una brutal ofensiva contra sus comunidades. Las fuerzas de ese país han sido acusadas de violaciones, masacres e incendios de miles de viviendas de rohinyas.

Tribunales internacionales están considerando la posibilidad de que dichas acciones constituyeron genocidio.

La mayoría de los refugiados que salen de los campamentos por mar intentan llegar a Malasia, un país de mayoría musulmana donde tratan de conseguir empleo. En Tailandia son detenidos o deportados.

La periodista de The Associated Press Kristen Gelineau en Sydney, Australia contribuyó a este despacho.