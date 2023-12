Bolsas de papel en supermercados de la CDMX contaminan más que el plástico

Estudios de diversas universidades aseguran que la fabricación de bolsas de papel que actualmente se usan en los supermercados de la Ciudad de México, generan 70% más contaminantes del aire y 50 veces más polución del agua que la producción de los plásticos de un solo uso cuya prohibición entró en vigor en 2021 tras la reforma a la Ley de Residuos Sólidos.

“Nosotros no traemos nada en contra del papel, pero gasta cuatro veces más energía que el polietileno y ocupa muchísima agua. Contra virus y bacterias el papel no te protege, contra ninguna salmonela, por eso no puedes tú meter este alimentos en papel, nada que sea inocuidad, porque hemos visto que en tiendas de autoservicio están metiendo la bolsa de papel” explicó Publimetro Jorge Chahin, presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC).

La OFEC publicó un estudio reciente elaborado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) que compara el impacto ambiental de las bolsas de papel y el plástico, que concluye que en “el problema no es el plástico, sino lo que se hace con él”.

Al tener mayor volumen y peso, transportar bolsas de papel consume más combustible fósil e impacta más en el cambio climático que las bolsas de plástico, que genera 80% menos residuos sólidos y ocupa menos espacio en los rellenos sanitarios.

Para reciclar papel se requiere agua limpia y químicos para blanqueo y manejo de fibras, energía para calentar el material y obtener la pulpa.

El reciclaje del plástico ocupa cantidades mínimas de agua y químicos.

El papel se puede reciclar en promedio ocho veces, mientras que el plástico supera las 20.

Se necesita 91% menos energía para reciclar cantidades similares de bolsas de plástico y papel

Cambio de materiales perjudicó

Chahin sostiene que la prohibición de plástico ha impactado más negativamente en términos de contaminación, que lo que ha contribuido, pues al aprobar la Ley de Residuos Sólido no se analizó de fondo el tema de los materiales de las nuevas bolsas de tela que se comenzaron a implementar, y que ahora dejan ganancias millonarias a las cadenas de supermercados.

Asimismo, el presidente de la OFEC detalló que las bolsas reutilizables que actualmente se usan tienen desventajas como que no se reciclan, y usan pigmentos altamente contaminantes para su fabricación.

“Si quieren seguir usando esta bolsa que la regalen, porque tenían (los supermercados) el compromiso con la sociedad y con todo el país de entregar el empaque, no pueden estarlo vendiendo. Walmart gastaba 50 millones de pesos de empaques solo en la Ciudad de México al mes, y ahora gana el doble por estar vendiendo bolsas, les gustó el “negocito” que sí contamina”. — Jorge Chahin.

Falta avanzar en el manejo de residuos

El presidente de la OFEC aseguró que será muy difícil que el gobierno se eche para atrás en sus decisiones sobre el plástico; pero indicó que en la CDMX con la aprobación de legislaciones como de Ley de Economía Circular se manifiesta una mayor apertura para el manejo de residuos plásticos y se beneficia de manera económica, social y ambiental a los capitalinos.

Chahin refirió que actualmente la OFEC cuenta con 50 centros de acopio en la CDMX; no obstante, afirmó que este número incrementará exponencialmente en los próximos años.

“Queremos llegar a 2030 y recuperar el 100% del plástico que se fabrica, para que sea ya una responsabilidad total del fabricante, del gobierno y del usuario. El panorama del Gobierno de la Ciudad de México ya cambió, ya son un poco más flexibles. Ya vieron que el plástico no era como ellos pensaron”. — Jorge Chahin, presidente de la OFEC.

Actualmente, en la CDMX aún existe un rezago en el caso del manejo residual de los plásticos. Datos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) señalan que cerca del 20% de los desechos diarios son de este material y aunque el 97% se recolectan, solo el 24% logra reciclarse.

En este sentido, el presidente de la OFEC recalcó que el Gobierno debe implementar reformas que obliguen a la ciudadanía a separar la basura y a reciclar los plásticos de forma correcta.

