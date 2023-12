Hija de Amparo Serrano crea una ‘Virgencita plis’ gigante y la lleva a la Villa

La ‘Virgencita plis’, obra emblemática de Amparo Serrano, mejor conocida como ‘Amparín’, está más vigente que nunca, y para recordar a la creadora a poco más de un año de su muerte, su hija Minnie West creó una reproducción gigante y la llevó a la Villa.

Amparo Serrano falleció el 12 de agosto de 2022 debido a un incidente en su casa, y a poco más de un año del trágico deceso, los fans de la creadora la siguen recordando.

Su hija Amparo West Serrano de 30 años, mejor conocida como Minnie West, se propuso un reto para recordar a Amparín “hacer una virgen de 3 metros y lograr ponerla cerca de la Basílica”.

Virgencita. La hija de Amparo Serrano mandó a hacer una 'Virgencita plis' de tres metros en honor a su madre. (Foto: Especial)

Por medio de redes sociales compartió su idea y el resultado, así como el recorrido que realizó para cumplir su propósito.

Acudió al taller de Distroller y les explicó su idea, hacer una virgen de tres metros, para lo cual contaban con 20 días, y primero le contestaron que no podrían, pero ella no cesó en su plan y con el apoyo de ‘serhsssss’ pusieron manos a la obra.

Te interesa: CDMX espera a 11 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe

Tras casi tres semanas de arduo trabajo, la virgencita de tres metros quedó lista y este domingo Minnie West emprendió el camino para llevarla a la Villa con el apoyo del Museo de la Basílica, donde le permitieron colocarla.

Virgencita. La hija de Amparo Serrano mandó a hacer una 'Virgencita plis' de tres metros en honor a su madre. (Foto: Especial)

Acompañó el video del proceso y traslado con un emotivo mensaje en el que resalta lo mucho que extraña a su madre, su amor y agradecimiento.

“Ma, lo logramos!! esto es para ti … te extraño como no tienes idea! Nunca me va a caer el veinte de que no estás conmigo. No hay homenaje en el mundo que te pueda hacer que sea suficiente pero por lo pronto, está virgen paseo por todo cdmx hasta llegar al museo de la basílica donde mucha gente podrá ir a ver y apreciar lo que construiste y lograste! Te amo de aquí a la luna, de regreso y de rodillas.

Esta ‘Virgencita plis’ de tres metros ya se encuentra en el museo de la basílica y la gente podrá acudir a apreciarla hasta el 11 de enero próximo.