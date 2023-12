Ladrones vacían salón de clases en escuela primaria de Temixco, Morelos

En Temixco, Morelos delincuentes vaciaron un salón completo de una primaria, se llevaron todos las butacas, el escritorio, el material didáctico, el proyector, el equipo de sonido y hasta los productos de limpieza, por lo que maestros y padres de familia exigieron a las autoridades de los tres niveles que se tomen cartas en el asunto. Como medida de seguridad suspendieron las clases el lunes.

Se trata de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, ubicada en la colonia Rubén Jaramillo, y el lunes 11 de diciembre al llegar encontraron vacío el salón de cuarto de primaria.

“Llevamos muchos robos, pero esta vez si los rateros ya exageraron se llevaron hasta las mesas y sillas de un salón completo, hasta el material didáctico, el material de aseo, el equipo de sonido, la bocina y los micrófonos”, dijo Julita Villalba, profesora. Agregó: “A partir de hoy se van a suspender clases para tomar acciones de entrada, presentar las denuncias correspondientes”.

Esta no es la primera vez que ingresan a robar a la escuela primaria, pues en lo que va del año ha sufrido tres robos. El último robo, antes este lunes, fue el pasado miércoles que intentaron ingresar a la dirección.

“Hemos trabajado bajo estas condiciones... pero esta vez sí, los rateros ya exageraron, se llevaron hasta las mesas y sillas de un salón completo”, añadió.

Directos y padres de familia reaccionan al robo en escuela de Temixco

En tanto, Dámaso Alderete Mina, director del plantel educativo, destacó que la primaria ha sido víctima de robos repetidos, y a pesar de los esfuerzos para informar a las autoridades, la situación persiste sin respuesta alguna.

“Estamos saqueando las cosas, me abrieron un aula completamente, se llevaron todo el mobiliario y equipo... no hacen absolutamente nada. No hay una respuesta hacia la escuela, no hay una estrecha vigilancia aquí en la escuela.”, aseguró Dámaso Alderete Mina, director del plantel educativo.

Por ello, lanzó un llamado a las autoridades de los tres niveles a emprender acciones eficientes que garanticen la seguridad de los alumnos y el personal.

“Hemos llevado oficios al IEBEM (Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos) a la presidencia municipal de Temixco y solo nos han ignorado; hoy le pedimos que hagan algo, que nos escuchen y que nos apoyen, no podemos seguir en esas condiciones”, dijo.

Por otro lado, tanto las madres y padres de familia, así como tutores, expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos.

“Ya estamos molestos los padres de familia porque no es justo que ya seguido y seguido se estén metiendo a robar... ya no sienten que están seguros sus hijos en esas aulas.”, afirmó Rocío Cruz, madre de familia.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, se planea una reunión y posible protesta para exigir medidas concretas que garanticen la seguridad en la escuela primaria de Temixco.

‘Existe el temor fundado de que durante las vacaciones decembrinas la escuela sea vaciada en su totalidad”, destacaron. Además, anunciaron que mañana podrían realizar una protesta en las instalaciones del IEBEM. Hasta el mes de diciembre, el IEBEM reportaban 15 robos a planteles educativos.