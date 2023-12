Falta de agua y comida es la principal causa de denuncia por maltrato animal en CDMX

La imagen recurrente de perros que están es azoteas, zotehuelas o espacios inadecuados amarrados o sueltos, pero sin alimento, agua o una protección en la Ciudad de México se convirtió en la principal causa de denuncias por maltrato animal, pues concentra el 49% del total quejas que recibió la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) entre enero y noviembre de 2023.

“El tema más denunciado es que no se les brinda agua ni alimento, eso corresponde al 41% del total de las denuncias que recibimos por maltrato animal, y otro de los temas muy relevantes que nos denuncian es que los animales están a la intemperie sin ningún tipo de protección, no tienen ningún espacio para resguardarse de la lluvia o del sol”, explicó a Publimetro la titular de la PAOT, Mariana Boy.

Te puede interesar: Así puedes denunciar los casos de maltrato animal en la CDMX

Aunque la falta de alimento, agua y resguardo es la forma más común en la que los capitalinos maltratan a sus mascotas, el 7% de los denunciantes reportan casos de animales golpeados y en menor porcentaje amarrados permanentemente.

Hasta el corte de noviembre la PAOT recibió alrededor de tres mil 800 denuncias por violaciones o incumplimiento de la normatividad ambiental y del ordenamiento territorial de la CDMX, entre las cuales el maltrato animal ocupa el primer lugar de las denuncias, y en los últimos dos años ronda el 50% de los asuntos que atiende la Procuraduría encabezada por Boy.

En 2021 se presentaron 10 mil 39 denuncias, de las cuales un 55.14% fueron por maltrato animal; en 2022 representó el 52.32% y en 2023 concentra el 49% de las denuncias recibidas por la PAOT, que según Boy, se han ido incrementando considerablemente en los últimos años. “Desde hace tres o cuatro años las denuncias, en términos generales, están incrementado de manera importante y, por supuesto, las de maltrato animal también”.

Denuncia en redes no es denuncia

La PAOT es la instancia encargada de atender los casos de maltrato animal en domicilios y establecimientos mercantiles, y según los lineamientos de la misma Procuraduría, se lleva seis meses atender y resolver estas denuncias; no obstante, Boy aclaró que se intenta dar la prioridad a los casos más apremiantes y como la carga de trabajo lo vaya permitiendo.

“En seis meses, tenemos que atenderla y resolverla; sin embargo, hay casos muy relevantes como los de maltrato animal, como los de derribo de arbolado y los de inmuebles catalogados donde los daños son irreversibles y son estos casos en los que tratamos de acudir lo más pronto”, subrayó la titular de la PAOT.

En redes sociales es común encontrar denuncias y quejas porque la PAOT no las atiende; ante esto, Mariana Boy aclaró que un posteo en redes no constituye una denuncia, pues muchas veces no se da información precisa, ni las direcciones en donde se reporta el maltrato. Del mismo modo, recalcó que en casos de animales que están en situación de calle, la competencia recae en la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Las personas reportan los casos a través de redes sociales y eso no es una denuncia, también podemos iniciar investigaciones de oficio, pero hay varias situaciones. De pronto nos reportan casos de otras entidades federativas. Hay personas que suben información a redes que no les consta, no tiene la información precisa a la mano, y esto nos implica ir dos o tres veces a tratar de encontrar el domicilio y, de manera paralela, nos impide atender otros casos”. — Mariana Boy.

También puedes ver: Brutalidad en los crímenes del “desollaperros” indigna y atemoriza a capitalinos

¿Qué se considera maltrato animal en la CDMX?

La titular de PAOT explicó a Publimetro que en la Ciudad de México aún no se tiene una conciencia de lo que es el maltrato animal, pues se tiene la creencia que solo los golpes o el causar la muerte de los animales de forma dolosa es maltrato, cuando, afirmó, hay toda una serie de actos que constituyen estas faltas.

“De pronto se piensa que solamente cuando se golpeó a animales es cuando estamos frente a una situación de maltrato; sin embargo, el maltrato va mucho más allá de lesiones físicas y golpes de manera dolosa. Es no brindarles atención médica veterinaria; no brindarles agua y alimento; que no tengan un espacio para resguardarse o que se puedan proteger de las condiciones climáticas”. — Mariana Boy.

En la CDMX se reformó el Artículo 350 Ter del Código Penal local, con el que se establecieron penas de dos a seis años de prisión para quien tenga tratos crueles contra un animal provocándole la muerte; y de hasta 10 años para quienes utilicen métodos de tortura y prolonguen la agonía de los animales.

Asimismo, el Artículo 350 Bis contempla penas de uno a tres años de prisión y desde 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quienes sean crueles y causen lesiones o alteraciones en la salud de los animales, lo que equivale a entre 31 mil 122 pesos a 51 mil 870 pesos.

De acuerdo con la Ley de Protección a los Animales de la CDMX, en la capital son considerados actos de crueldad y maltrato contra los animales:

Los que provocan la muerte por cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento.

La matanza o sacrificio de animales para abasto en establecimientos que no cuenten con las autorizaciones, avisos o permisos necesarios para operar

Hacer tatuajes o perforaciones en animales. Mutilaciones con fines estéticos y alteraciones a la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales sin causa justificada y cuidado de un especialista.

Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten su bienestar

Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave.

No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran.

Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas provocadas un espectáculo público o privado.

Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar daño.

Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares.

Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Utilizar sustancias tóxicas o métodos abrasivos para producir lesiones o la muerte en animales.

Criar, enajenar o adquirir animales de compañía para consumo humano.

El dato