Sobrevivientes narran cómo fue la masacre en Salvatierra, Guanajuato

Sobrevivientes a la masacre en el municipio de Salvatierra en Guanajuato, relataron cómo ocurrió el ataque armado por parte de un supuesto grupo criminal hacia las personas que se encontraban en una posada, evento privado que se realizó en la exhacienda San José del Carmen.

Te puede interesar: Fiscalía de Guanajuato confirma 11 muertos y 14 heridos tras masacre en Salvatierra

Tras los lamentables hechos ocurridos la madrugada del 17 de diciembre, en donde de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato se registraron 11 muertos y 14 heridos, testigos contaron cómo ocurrió la masacre en Salvatierra que conmocionó a los mexicanos.

Unos de los testigos de identidad protegida reveló a Milenio que mientras el grupo Dinastía Cornejo amenizaba la posada con música, observó que un grupo de personas ingresó al inmueble donde llevaban a cabo el evento privado, por lo que los organizadores se acercaron a ellos para averiguar quiénes eran ya ahí comenzó todo.

“Las personas entraron con armas largas... cuando entraron las personas armadas, los chavos aquí se arrimaron a ver qué onda y cuando vieron que traían armas... se sintieron agredidos y fue cuando empezó todo el desma...”.

“Escuché las balas, por un lado, y corriendo, hay como cuartos, o se puede decir como salas que están derrumbadas u oscuras, y hay pasto, tierra, piedras... nosotros buscamos una salida y no había, nos quedamos así, acostados en el suelo... se seguían escuchando balazos y decían, ‘busquen bien y mátenlos todos, a la ver...”, aseguró el testigo.

Velador ‘se esconde’ durante ataque armado

Asimismo, otro testigo -quien se identificó como uno de los veladores-, contó que se encontraba resguardando el lugar -que comúnmente es rentado para realizar eventos privados como bautizos, bodas o XV años-, cuando de pronto comenzó a escuchar una ráfaga de disparos dentro de la exhacienda.

También puedes leer: Masacre en Salvatierra cobra vida de exreina de la Candelaria 2017

“Miré que las botellas y todo volaba y gente corriendo, lo que hice yo fue esconderme. No me paso nada, aquí vivo, yo sé mis escondites para una emergencia, si veo que puedo descender, desciendo, si veo que no, mejor me escondo, si fuera uno solo me enfrento, pero con tantos, no”, dijo el otro sobreviviente a la cadena televisiva.