Los Clinton se pasean por calles de San Miguel de Allende en medio de polémica por caso Epstein

Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT!

Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!! @diegosinhue @AlvarCdeV @alitomorenoc @LibiaDennise pic.twitter.com/Q1fM6GOWIp