Blue Monday y cuesta de enero traen el fin de semana más deprimente del año

El Blue Monday, los efectos de la famosa cuesta de enero y la falta de dinero en el bolsillo harán que, en los próximos cuatro días, los mexicanos vivan el fin de semana más deprimente del año.

El primer impacto de esta crisis llegará este viernes 13 de enero, que está marcado en el calendario como el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, problema que provoca “sentimientos depresivos” en 32.5% de los integrantes de los hogares de 12 años y más.

El Inegi reportó que 66.9% de dichas personas reconoce que algunas veces ha sido afectado por esos sentimientos; 11.7% los padece de forma semanal; 11.5%, cada mes; y 9.9%, todos los días.

Además, en el ánimo de seis de cada 10 mexicanos están presentes los estragos de los gastos y deudas excesivas de famosa cuesta de enero, cuyo impacto mental suele provocar ansiedad y angustia, aunque los afectados no lo reconozcan.

La Condusef destacó que 57% de los mexicanos esta sobreendeudado y sufre la angustia del estrés financiero, provocado –en la mayoría de los casos– por “el laberinto” de los meses sin intereses y “el infierno” de los pagos chiquitos.

Mientras que el tercer golpe, por el fin de semana más deprimente del año, proviene de los efectos que el llamado Blue Monday –o día mas triste– ejerce sobre la población México y de todo el mundo.

La psicoterapeuta de la aseguradora MAPFRE, Cristina Agud, señaló que el Blue Monday provoca tristeza, ansiedad, cansancio, insomnio y dificultades de concentración, debido al frío de la temporada invernal y los efectos de la cuesta de enero.

Además del malestar emocional que “nos han dejado las Navidades: problemas familiares o ausencias, el incumplimiento de los propósitos del Año Nuevo y la lejanía de las próximas vacaciones.

Te recomendamos leer: México ya es campeón mundial en trabajadores quemados

Gastos deprimen a tu bolsillo

Por si fuera poco, el ánimo de los mexicanos está afectado por los estragos económicos de la primera quincena de 2024, marcada por la estela de gastos que dejaron las cenas de Navidad y Año Nuevo, así como el Día de Reyes.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que las familias gastaron un promedio de 20 mil pesos en las cenas, bebidas, regalos, adornos y fiestas decembrinas, que dejó muy gastadas a la mayoría de las familias.

Al mismo tiempo, el Inegi reportó que la tasa de inflación en México repuntó a 4.66% en diciembre pasado, hilando dos meses consecutivos de incrementos, cuyos efectos limitan el poder de compra de las personas.

Información que debes conocer: En riesgo salud mental de 86% de trabajadores por sobrecarga y largas jornadas

La economista y especialista en Finanzas, Mónica Urrutia, señaló que en medio de dicho escenario, las población se enfrenta a una “cascada de aumentos”, de hasta 50% en alimentos como la cebolla, jitomate y, en general de frutas y verduras.

Ello, subrayó, sin contar con el aumento –o ajuste por inflación– de 4.32% en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que encareció el precio de la gasolina, cigarros, refrescos y alimentos de alto contenido calórico como los dulces y botanas.

“Se juntaron todos los elementos para tener un fin de semana triste: desde la jornada contra la depresión de este viernes 13 de enero, la falta de dinero y las deudas de la cuesta de enero, hasta Blue Monday.

“Aunque hay un elemento bien importante, que muchas empresas no otorgaron un incremento al salario, para enfrentar con mayores recursos la cuesta de enero y los gastos cotidianos de las personas al arranque de 2024. Eso es triste y deprimente”, apuntó la especialista.

Impactos de la depresión

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) reportó que:

( ) reportó que: En el mundo hay 300 millones de personas con depresión.

de personas con depresión. Cada 40 segundos se quita la vida una persona.

una persona. La depresión es la segunda causa de discapacidad

Para el 2030, se prevé que sea la primera causa de enfermedad mental y la mayor causa de discapacidad.

Tipos de depresión

El IMSS informó que existen tres tipos:

Leve

Las personas presentan baja del estado de ánimo, fatiga y alteraciones del sueño, apetito, atención y concentración. Pero no afecta su vida diaria.

Moderada

Provoca baja importante del estado de ánimo, llanto fácil, agotamiento, molestias físicas y alteraciones del sueño y apetito. Además de pensamientos de “no vale nada” y “todo sale mal”; aislamiento familiar o social, ansiedad y nerviosismo. Afecta las actividades de la vida diaria.

Grave

Baja severa del estado de ánimo, llanto, tristeza, aislamiento y pérdida del sueño, apetito e interés en todas sus actividades. Piensan que no deben seguir viviendo porque afectan a los demás, que no son capaces de hacer nada, que no valen nada y hasta planean cómo quitarse la vida. Les incapacita para realizar sus actividades diarias.

Lo más leído en Publimetro: