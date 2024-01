Premios BAFTA 2024: Lista de nominados a las mejores películas del año

Se reveló la lista de las nominaciones a los premios cinematográficos EE BAFTA Film Awards 2024, los cuales celebran lo mejor del cine del año pasado, que serán presentados por el actor David Tennant el próximo domingo 18 de febrero en todo el mundo.

‘Oppenheimer’, ‘Barbie’ y ‘La sociedad de la nieve’ (Society og the snow) se encuentran entre las películas favoritas del 2023; sin embargo, aquí te presentamos la lista completa de nominados que emitió la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas.

Mejor película

ANATOMY OF A FALL: Marie-Ange Luciani, David Thion.

THE HOLDOVERS: Mark Johnson.

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Dan Friedkin, Daniel Lupi, Martin Scorsese, Bradley Thomas.

OPPENHEIMER: Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas.

POOR THINGS: Ed Guiney, Yorgos Lanthimos, Andrew Lowe, Emma Stone.

Mejor película británica

ALL OF US STRANGERS: Andrew Haigh, PGA.

HOW TO HAVE SEX: Molly Manning Walker, Emily Leo, Ivana MacKinnon, Konstantinos Kontovrakis.

NAPOLEON: Ridley Scott, Mark Huffam, Kevin J. Walsh, David Scarpa.

THE OLD OAK: Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty.

POOR THINGS: Yorgos Lanthimos, Ed Guiney, Andrew Lowe, Emma Stone, Tony McNamara.

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

BLUE BAG LIFE: Lisa Selby Director), Rebecca Lloyd-Evans (Director, Productor), Alex Fry (Productor).

BOBI WINE: THE PEOPLE’S PRESIDENT: Christopher Sharp (Director).

EARTH MAMA: Savanah Leaf (Escrior, Director, Productor), Shirley O’Connor (Producer), Medb Riordan (Productor).

HOW TO HAVE SEX: Molly Manning Walker (Writer, Director).

IS THERE ANYBODY OUT THERE?: Ella Glendining (Director).

Mejor película de no habla inglesa

20 DAYS IN MARIUPOL: Mstyslav Chernov, Raney Aronson Rath.

ANATOMY OF A FALL: Justine Triet, Marie-Ange Luciani, David Thion.

PAST LIVES: Celine Song, David Hinojosa, Pamela Koffler, Christine Vachon.

SOCIETY OF THE SNOW: J.A. Bayona, Belen Atienza.

THE ZONE OF INTEREST: Jonathan Glazer, PGA.

Mejor documental

20 DAYS IN MARIUPOL: Mstyslav Chernov, Raney Aronson Rath.

AMERICAN SYMPHONY: Matthew Heineman, Lauren Domino, Joedan Okun.

BEYOND UTOPIA: Madeleine Gavin, Rachel Cohen, Jana Edelbaum.

STILL: A MICHAEL J. FOX MOVIE: Davis Guggenheim, Jonathan King, Annetta Marion.

WHAM!: Chris Smith.

Mejor película animada

THE BOY AND THE HERON: Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki.

CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET: Sam Fell, Leyla Hobart, Steve Pegram.

ELEMENTAL: Peter Sohn, Denise Ream.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, Avi Arad, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg.

Mejor director

ALL OF US STRANGERS: Andrew Haigh.

ANATOMY OF A FALL: Justine Triet.

THE HOLDOVERS: Alexander Payne.

MAESTRO: Bradley Cooper.

OPPENHEIMER: Christopher Nolan.

THE ZONE OF INTEREST: Jonathan Glazer.

Mejor guión original

ANATOMY OF A FALL: Justine Triet, Arthur Harari.

BARBIE: Greta Gerwig, Noah Baumbach.

THE HOLDOVERS: David Hemingson.

MAESTRO: Bradley Cooper, Josh Singer.

PAST LIVES: Celine Song.

Mejor guión adaptado

ALL OF US STRANGERS: Andrew Haigh.

AMERICAN FICTION: Cord Jefferson.

OPPENHEIMER: Christopher Nolan.

POOR THINGS: Tony McNamara..

THE ZONE OF INTEREST: Jonathan Glazer.

Mejor actriz protagonista

FANTASIA BARRINO: The Color Purple.

SANDRA HÜLLER: Anatomy of a Fall.

CAREY MULLIGAN: Maestro.

VIVIAN OPARAH: Rye Lane.

MARGOT ROBBIE: Barbie.

EMMA STONE: Poor Things.

Mejor actor protagonista

BRADLEY COOPER: Maestro.

COLMAN DOMINGO: Rustin.

PAUL GIAMATTI: The Holdovers.

BARRY KEOGHAN: Saltburn.

CILLIAN MURPHY: Oppenheimer.

TEO YOO: Past Lives.

Mejor actriz de reparto

EMILY BLUNT: Oppenheimer.

DANIELLE BROOKS: The Color Purple.

CLAIRE FOY: All of Us Strangers.

SANDRA HÜLLER: The Zone of Interest.

ROSAMUND PIKE: Saltburn.

DA’VINE JOY RANDOLPH: The Holdovers.

Mejor actor de reparto

ROBERT DE NIRO: Killers of The Flower Moon.

ROBERT DOWNEY JR: Oppenheimer.

JACOB ELORDI: Saltburn.

RYAN GOSLING: Barbie.

PAUL MESCAL: All of Us Strangers.

DOMINIC SESSA: The Holdovers.

Mejor puntuación original

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Robbie Robertson.

OPPENHEIMER: Ludwig Göransson.

POOR THINGS: Jerskin Fendrix.

SALTBURN: Anthony Willis.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE: Daniel Pemberton.

Mejor casting

ALL OF US STRANGERS: Kahleen Crawford.

ANATOMY OF A FALL: Cynthia Arra.

THE HOLDOVERS: Susan Shopmaker

HOW TO HAVE SEX: Isabella Odoffin.

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Ellen Lewis, Rene Haynes.

Mejor cinematografía

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Rodrigo Prieto.

MAESTRO: Matthew Libatique.

OPPENHEIMER: Hoyte van Hoytema.

POOR THINGS: Robbie Ryan.

THE ZONE OF INTEREST: Łukasz Żal.

Mejor edición

ANATOMY OF A FALL: Laurent Sénéchal.

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Thelma Schoonmaker.

OPPENHEIMER: Jennifer Lame.

POOR THINGS: Yorgos Mavropsaridis.

THE ZONE OF INTEREST: Paul Watts.

Mejor diseño de producción

BARBIE: Sarah Greenwood, Katie Spencer.

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Jack Fisk, Adam Willis.

OPPENHEIMER: Ruth De Jong, Claire Kaufman.

POOR THINGS: Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek.

THE ZONE OF INTEREST: Chris Oddy, Joanna Maria Kuś, Katarzyna Sikora.

Mejor diseño de vestuario

BARBIE Jacqueline Durran

KILLERS OF THE FLOWER MOON: Jacqueline West.

NAPOLEON: Dave Crossman, Janty Yates.

OPPENHEIMER: Ellen Mirojnick.

POOR THINGS: Holly Waddington.