Dueño de camioneta afectada por dovela recibirá el pago total de su vehículo

Una dovela se desprendió del Tren Interurbano el pasado 17 de enero y tras el accidente varios vehículos terminaron bajo los escombros del pedazo de concreto, entre ellos una singular camioneta.

Un checador de transporte público estuvo buscando respuestas ante el accidente que dejó a la mencionada camioneta inservible, pues él es el dueño de ella y se encontraba desconsolado, pues sentía que parte de su patrimonio se había ido.

Víctor José Hernández mencionó que en la obra le dijeron que las máquinas no estaban aptas para cargar la dovela y ahí mismo, en otra ocasión, le habían avisado que el pago de su camioneta podría tardar alrededor de 90 días.

Pasaron algunos días donde la angustia invadió la mente de Victor, el checador de transporte que daba por perdida su camioneta hasta que personas del gobierno le dijeron que se la iban a pagar.

“Se acercó la gente del gobierno por medio del fiscal y él de verdad también nos apoyó nos puso una licenciada de oficio y todo bien de verdad. Venía sin ninguna esperanza, rotas y ahorita ya salí con un ánimo mejor”, mencionó Hernández a Imagen TV.

Me van a pagar el total del automóvil, el 100% y las consecuencias que vienen después, aseguró.

“El gobierno se burlaba de mí”

En la misma entrevista, Víctor José mencionó que el gobierno “me ven y se burlan (sic) y el fiscal ‘vamos ir a ver qué procede’ porque ellos nada más me dicen ‘no te muevas de aquí' y ya van tres días sin trabajo”.

El checador relató que las mismas personas le dijeron que esperara más tiempo, porque las máquinas “vienen de Querétaro, porque las máquinas no son aptas para levantar la dovela” a lo que José cuestionó “si sabes que no son aptas ¿Por qué cargo eso?”, y la respuesta fue “tómalo como quieras”.

Por fortuna Hernández recibió una respuesta un poco más favorable por parte de la fiscalía.