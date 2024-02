Transportistas cumplen paro nacional en Michoacán, Veracruz, Chihuahua y más

A pesar de la declaración de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre haber logrado un consenso con la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte para evitar el paro nacional impulsado por el aumento de la inseguridad en las carreteras, miembros de dicha agrupación iniciaron manifestaciones en varios puntos críticos a lo largo del país.

La Asociación de Transportistas Nacionales (ANTAC), que estima pérdidas de 2,300 millones de pesos anuales debido al robo de carga, informó de protestas en Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Querétaro, anticipando que se replicarán en prácticamente todas las entidades federativas. Además, han afirmado que el acuerdo con el gobierno se gestó “en lo oscurito” y carece del respaldo de 10 cámaras de transporte.

¿Por qué se puso en duda el paro?

El presidente de la ANTAC, David Estevez, expresó: “Las 12 agrupaciones que se presentaron en la Secretaría de Gobernación el día antier presentaron esta logística, y no la están siguiendo. Esto no significa que estemos renunciando a una movilización justa, ya que nuestras demandas a nivel nacional son conocidas por todos: la inseguridad en las carreteras, el elevado nivel de corrupción en los gobiernos y lamentablemente, aunque esto no sea político, quiero enfatizar que ocurre precisamente en los estados gobernados por Morena”.

En relación al supuesto acuerdo con la Segob, Estevez explicó: “Hubo una reunión en la clandestinidad, totalmente en secreto. Aunque se notificó al grupo, habíamos acordado que, si no asistían todas las agrupaciones, uno o dos no lo harían. Lo que observo aquí es una traición por parte de una única agrupación, ya que la movilización se está llevando a cabo en todo el país”.

Por su parte, Luis David Ortiz, vicepresidente de ANTAC, reiteró que la reunión “fue un complot” para sabotear el paro nacional, señalando a Lauro Rincón, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), como responsable de este presunto boicot.

Transportistas fragmentados

Aunque algunas organizaciones, como la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte, que incluye a grupos como Fematrac, Indeco, Amtac y Utracasin, indicaron que, después de dialogar con el gobierno, no participarán en el paro ni bloquearán carreteras, otros grupos de transportistas no se sienten representados por este acuerdo y han decidido continuar con el plan de protestas. De hecho, ya se tienen informes de que algunos han cerrado la carretera México-Querétaro en la altura de Tepotzotlán.