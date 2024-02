Celebra el Super Bowl LVIII al estilo NFL en la Ciudad de México

Si eres un auténtico fanático del Fútbol Americano y quieres vivir el Super Bowl LVIII al estilo Las Vegas, pero no has hecho tu reservación o no sabes dónde ver el encuentro este próximo domingo 11 de febrero, la NFL realizará un evento denominado Super Bowl Experience en el Campo Marte de la Ciudad de México.

Podrás ver el encuentro en una pantalla gigante y disfrutar de una gran cantidad de actividades recreativas y gastronómicas.

Restaurantes y bares para ver el Super Bowl 2024 Algunos restaurantes y bares contarán con promociones. (Dreamstime)

Precios del Super Bowl Experience

Si estás interesado en asistir a la NFL Super Bowl Experience, puedes adquirir los boletos a través del sistema Boletia, donde encontrarás diferentes tipos de precios, según los beneficios:

General: $499 pesos

Niños: $249 pesos (de 6 a 17 años, menores de 6 años entran gratis)

Wildfork Tailgate Experience: $899 pesos

Wildfork Tailgate Experience Kids: $649 pesos

Las entradas tipo Wildfork Tailgate Experience te dan acceso directo a la zona de asadores, además de brindarte 250 gramos de New York Choice y 350 gramos de Costilla Sr. Louis BBQ Kansas Style para su consumo.

Entre las actividades que podrás disfrutar durante el Super Bowl Experience se encuentran:

Activaciones

Food Court

Merchandising Oficial

NFL Flag Tochito

Oportunidades para tomar fotografías

Zona de asadores

Estadio

Ejercicios de fútbol americano

Tienda NFL

Además, en la zona de activaciones podrás poner a prueba tu talento como corredor, receptor, quarterback y pateador.

NFL Super Bowl Experience CDMX

Recuerda llevar gorra y lentes oscuros para protegerte de los rayos del sol, pero también lleva chamarra o sudadera ya que por la tarde se hace sentir la frescura de febrero.

Lugar del evento: Jardín del Restaurante Campo Marte

Jardín del Restaurante Campo Marte Fecha: domingo 11

domingo 11 Horario: 10:00 a 23:00 horas.

10:00 a 23:00 horas. Precio: $249 y $899 pesos

