“Loret de Mola es mejor que Tim Golden”: AMLO contesta a ProPublica

Luego de que ProPublica respondiera el viernes a las negativas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el reportero Tim Golden, quien reveló supuestos nexos del presidente con el Cártel de Sinaloa, el mandatario aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola es mejor que el estadounidense a quien acusó de tener ‘complejos de inferioridad’ por ganar dos Premios Pulitzer.

Durante ‘la mañanera’ del 9 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que ProPublica debería revelar sus fuentes para sustentar sus acusaciones; de lo contrario, seguirán siendo ‘acusaciones falsas’, y Tim Golden continuará como un ‘calumniador’, así como también ha llamado a Loret de Mola.

“Poco a poco se va descubriendo que es lo mismo que pasa en México. Así como hay Loret de Mola aquí, Tim Golden es lo mismo... nada más que por complejos de inferioridad. Se piensa que Tim Golden es distinto, que es mejor que Loret... pues no, en una de esas es hasta mejor Loret de Mola”, dijo el presidente, asegurando que ganar un Pulitzer no significa que una persona sea mejor que otra.

López Obrador también comparó a ProPublica con Reforma y The New York Times, asegurando que el medio mexicano es mejor que los estadounidenses a pesar de que usan los mismos “métodos de ataque” en su contra y el gran poder mediático que tienen estos periódicos en redes sociales.

“Cuando sale algo en el New York Times, sale lo mismo en Reforma. En una de esas, es mejor Reforma porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, a quienes se enfrentan a las oligarquías. Tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean, nada más que no todos somos iguales”, afirmó AMLO.

Con sarcasmo y risas, López Obrador dijo que Tim Golden, ‘famosísimo’ y ganador de dos premios mundiales, es un “reverendo calumniador”, al igual que sus publicaciones en ProPublica, afirmando que su investigación “no tiene que ver con el periodismo ético”.