Finanzas personales con amor: 8 consejos para cuidarlas este 14 de febrero

Este 14 de febrero es una oportunidad ideal para mejorar tus finanzas, hacer que funcionen en pareja, evitar que los problema de dinero afecten tu vida diaria y terminen con tu relación de amor o sean motivo de divorcio.

La coach en Finanzas, Sandra Huerta, señaló tener estabilidad económica en las relaciones amorosas “es clave para mantener la llama de amor y hasta la pasión”; debido a que, sin esta condición, cualquier diferencia estalla y se convierte en “no me quiere lo suficiente”.

Te puede interesar: Cuando el amor se encuentra con la penitencia: Miércoles de Ceniza caerá en San Valentín

Refirió que, de acuerdo con los abogados familiares, hasta 70% de los divorcios o rupturas amorosas están relacionadas o tienen una causa indirecta con el manejo del dinero; con asuntos como “yo pago más, el gasto no alcanza, compras mucho, no hay vacaciones y no sé ni cuento ganas”.

“Las abuelas dicen que cuando el dinero sale por la puerta –o se acaba– el amor salta por la venta; porque nadie puede vivir de puro amor; hay que comprar comida, pagar servicios, cubrir la renta, salir al cine, cubrir los gastos de los niños y hasta tener recursos para el lomito o mascota de la casa.

“Por ello, es necesario hablar de cuánto ganan, hacer un presupuesto, compartir gastos, lograr a cuerdos de ahorro, contribuir para los impuestos, reservar un viaje o poner un negocio.

“Aunque para muchos es un tabú hablar de dinero, este 14 de febrero pueden comenzar a reforzar su economía y dar mayor estabilidad a su relación, porque dinero y amor no deben estar peleados” dijo Sandra Huerta.

“El 14 de febrero o Día de San Valentín, además de ser una fecha para planear un festejo romántico, puede convertirse también en un momento para revisar o reorganizar las finanzas en pareja y mantener la armonía”. — Juan Luis Ordaz, especialista de Citibanamex

8 tips de finanzas de pareja

Para administrar tu dinero y evitar que el amor salga por la venta por problemas de dinero, el director de Educación Financiera Citibanamex, Juan Luis Ordaz, te da ocho tips para este 14 de febrero:

1. Comunicación abierta

Antes de comenzar una vida en pareja, o para tratar de mejorarla, es fundamental hablar de dinero: ingresos, gastos, deudas y hábitos financieros de ahorro e inversión. Si algún miembro de la pareja tiene una carga financiera considerable, es importante abordar el tema para que no afecte la economía de la pareja en su conjunto.

2. Distribución proporcional

Decidir cuánto aportará cada uno para financiar la vida en pareja puede llegar a ser todo un reto. Si bien la fórmula 50/50 puede sonar como la mejor opción, no siempre es así. Consideren la cantidad de ingresos de cada uno y dividan los gastos de manera proporcional.

3. Excedentes y ahorros

Después de cubrir los gastos básicos, lo ideal es tener un monto excedente el cual deberá ser destinado al ahorro y a la inversión; aquí es donde pueden surgir algunas diferencias. Decidan en pareja si está práctica será individual o compartida. Una vez tomada la decisión investiguen sobre cuál es la opción que más les convenza y el mejor producto para ustedes.

4. Conviertan su sueños en metas

Hablen en pareja sobre sus metas en conjunto. ¿Desean comprar una casa, viajar o simplemente ahorrar para una jubilación tranquila. Fijen objetivos conjuntos y trabajen en equipo para alcanzarlos.

5. Fondo de emergencia

Tener un colchón financiero nos dará la tranquilidad de poder enfrentar un imprevisto o contingencia financiera. Si está práctica se complementa con protecciones adicionales como seguro de vida, médico y de hogar, reducirás –al mínimo– la posibilidad de afectar sus finanzas ante una emergencia. Recuerda que una pareja precavida vale por dos.

6. No guardes secretos financieros

Informa a tu pareja de los seguros y productos financieros de los cuales es beneficiario, si ya hicieron la mayor parte de protegerse a sí mismos, a su pareja, hijos y su patrimonio, asegúrense de tener la documentación en orden en un lugar que ambos ubiquen a la perfección, así podrán actuar de inmediato ante alguna contingencia.

7. ¿Infidelidad financiera?

Se puede dar cuando un miembro de la pareja realiza y oculta un gasto no planeado. Si bien hay muchas tentaciones, lo mejor siempre será tomar una decisión conjuntas para evitar tener conflictos por dinero.

8. ¡Aprendan juntos!

Nunca está de más aprender sobre algo nuevo y desarrollar nuevas habilidades. Está práctica se puede potenciar. Considera que un nuevo conocimiento puede convertirse en una potencial fuente de ingresos adicionales o un negocio propio.

Lo más leído en Publimetro: