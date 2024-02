Mexicanos desperdician banca móvil, 80% la usa para ver su estado de cuenta

La banca móvil es un servicio financiero que ‘pasa de noche’ para ocho de cada 10 mexicanos, quienes se limitan a consultar su estado de cuenta y verificar que no les falte ni un solo peso de su quincena.

Daniel Aguilar Arias, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Veritran, firma especializada en simplificar las experiencias bancarias, informó a Publimetro que 80% de los usuarios solo utiliza las Apps y servicios financieros digitales para revisar el saldo de sus cuentas bancarias y asegurarse cuánto dinero tienen.

Refirió que solo 20% –o dos de cada 10 clientes– desaprovechan los servicios de la banca digital; desde depósitos o pago de servicios, hasta transferencias, abonos a tarjetas de crédito o reportes y quejas de cargos no reconocidos o fraudes.

“El 80% de las transacciones que se realizan en la banca móvil es la consulta del saldo y me voy a una historia” que hace sentido con este dado: “un cliente llegaba la sucursal, pedía retirar 100% de su dinero, lo contaba y lo volvía a depositar, porque él quería saber que su dinero seguía estando ahí”.

“A mi me sigue pasando, quiero saber que mi plata está ahí: llego, abro la App del banco, cumplo con el reconocimiento facial y verifico que mi dinero está ahí”; sobre todo cuando “alguien me va a pagar dinero que le presté y necesito saber si ya me pagó”, dijo Daniel Aguilar.

Lo anterior, subrayó el especialista, aun y cuando muchas personas tienen acceso un teléfono inteligente, descargan la aplicación de su banco, saben que pueden hacer otras operaciones y que muchas no tienen comisiones o su costo es muy cercano a cero.

“Apenas 47% de los adultos tienen una cuenta o producto bancario, mientras que 53% está fuera de la la banca”. — Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), publicada por el Inegi

¿Por qué no se utiliza la banca móvil?

El directivo de Veritran explicó que la banca móvil en México está limitada por tres factores principales: la baja penetración de los servicios financieros en general, que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) a penas llega a 49.1% de la población de 18 a 70 años.

Segundo, apuntó, la carencia de una cultura financiera que permita superar el miedo y desconfianza, que ofrezca información al público sobre cómo protegerse del fraude y ahorrar tiempo, evitar altas comisiones y administrar mejor su dinero.

Daniel Aguilar Arias señaló que la falta de una regulación acorde es el tercero y más importante obstáculo para la banca móvil y digital; que promueva no solo la penetración sino las ventajas reales de estas plataformas, incluidas las fintech y las opciones financieras diferentes a las banca tradicional.

“Mucha gente dice ¡wow! Este banco tiene una tarjeta tan interesante, tiene buen servicio de puntos, linea de crédito, etcétera; te vas a almorzar, agarras tu teléfono y sigues viendo la misma promoción.

“Pero lamentablemente cuando dices la quiero, te dicen okay, acércate una oficina para firmar un papel o contrato; esa parte ya no es sexy; si lo estoy viendo en mi celular y en mi computadora, ya no me hagas ir a una sucursal. Entonces hay una parte en la regulación que no va con la tecnología bancaria”, apuntó.

Comisiones, banca tradicional vs móvil

Banca tradicional

Reportes de Bank of America y Helpmycash reportaron que las comisiones más recurrentes para los usuarios en la banca tradicional son:

Administración por mantenimiento de cuenta.

por mantenimiento de cuenta. Retiro de dinero en cajeros automáticos de otros bancos.

de otros bancos. Cuota por solicitud o reposición de tarjeta de crédito o débito .

o . Pago de anualidad , intereses moratorios y cargos por pago tardío , que rondan entre 400 y 600 pesos por incidente.

, moratorios y cargos por , que rondan entre 400 y 600 pesos por incidente. Transacciones internacionales y cargos por usar tarjetas en el extranjero.

Banca digital

Tasas de interés de acuerdo con sus hábitos financieros y capacidad de pago , además de prestaciones personalizadas, en lugar de comisiones base o fijas.

de acuerdo con sus y capacidad de , además de prestaciones personalizadas, en lugar de comisiones base o fijas. En México, los bancos digitales suelen ofrecer cuentas de ahorro , corrientes y tarjetas de crédito sin comisiones de manejo.

, corrientes y tarjetas de crédito sin de manejo. Algunos reembolsan comisiones de cajeros automáticos.

automáticos. En materia de inversión, suelen tener mejores rendimientos y mayor flexibilidad en la disposición del dinero.

