Aseo, antibióticos y antiinflamatorios requiere AMLO para curar la perrilla de su ojo

La salud ocular del presidente Andrés Manuel López Obrador preocupa a la ciudadanía desde que el pasado jueves 8 de febrero se le vio con un malestar en el ojo derecho, se trata de un orzuelo al que él denomina tutupiche, comúnmente conocido entre la población como ‘perrilla’.

Publimetro contactó con especialistas médicos para preguntar la gravedad de esta situación, el tratamiento que requiere o si la salud en general del presidente sea un factor de preocupación.

Al respecto, el doctor Juan Manuel Cardoso, director médico de Laboratorios Grin, aclara que el orzuelo no representa ningún riesgo para la salud del mandatario y explica las circunstancias en que se presenta, así como los cuidados y tipo de tratamiento que requiere, sobre todo para evitar un daño más grave.

En tanto, la doctora Lorena Ramírez Patiño, oftalmóloga con especialidad en retina, mácula y vítreo, resalta la importancia de los cuidados, aseo, y advierte contra los tratamientos tradicionales como poner chiles calientes en el área afectada, bolsitas de té o cucharas, todo eso está contraindicado, explica.

Juan Manuel Cardoso, director médico de Laboratorios Grin

Perrilla. Juan Manuel Cardoso, director médico de Laboratorios Grin. (Foto: Cortesía)

¿Qué es el orzuelo o tutupiche? ¿Cuál es la diferencia con una perrilla?

El orzuelo o tutupiche, palabra de origen maya —raíz chuchup, que significa inflamación, ich, que significa ojo—, o más comúnmente conocida perrilla, es una inflamación de una porción del párpado.

¿En qué casos aparece?

El párpado es un músculo recubierto de tejido cuya función principal es proteger al ojo de agentes externos y ayudar a mantener una lubricación apropiada del ojo. El párpado a su vez tiene pestañas que sirven como barreras protectoras para el ojo.

Cuando un folículo de estas pestañas se inflama o se infecta, se puede mostrar como un bulto de color rojizo, el cual es doloroso cuando es externo y aún más doloroso cuando es interno, donde es una zona muy importante detectar cuál es su origen.

¿Implica algún riesgo para la salud?

Usualmente aquellas personas cuyo trabajo es manual y que no tienen la correcta higiene de manos, son más propensas a tener una contaminación en sus ojos por frotarse con las manos contaminadas la superficie de los párpados.

Es por ello que se recomienda tener una higiene adecuada de los párpados y evitar tallarse los ojos sin haberse lavado las manos previamente.

En el caso de las mujeres, retirar el maquillaje antes de dormir y en el caso de aquellos que trabajan o están expuestos a agentes contaminantes, usar gafas cuando el tipo de trabajo que se desempeñe exponga al ojo a este tipo de contaminaciones.

Es importante recordar que ante cualquier crecimiento anormal en el párpado hay que acudir con el médico especialista y evitar la autoprescripción de medicamentos porque puede agravar o enmascarar propiamente la enfermedad y dificultar el trabajo del oftalmólogo.

¿Qué tipo de tratamiento requiere?

Esta entidad requiere la valoración por un oftalmólogo y el tratamiento usualmente son antibióticos y desinflamatorios utópicos que deben ser prescritos a cada necesidad de un paciente, mas no generalizar.

¿Qué pasa con los remedios tradicionales?

No se recomiendan remedios naturales como los que en su momento se empleaban al frotar un chile caliente sobre la superficie del orzuelo o aplicar fomentos con leche tibia, el tipo de tratamiento debe ser indicado por un especialista y bajo ninguna condición exprimir el orzuelo.

¿Los problemas de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador implican mayores cuidados?

El señor presidente, acorde a las recomendaciones, deberá tener un cuidado particular por la valoración de un oftalmólogo, así como el gabinete de médicos expertos que están a su cuidado.

Así como todos los mexicanos debemos estar en estricta cercanía con nuestro médico de cabecera, o en este caso con un oftalmólogo, y tener las revisiones periódicas de salud de nuestros ojos o generales de salud que el médico indique acorde a nuestra edad, tipo de trabajo que desempeñamos y a los factores que estemos expuestos.

Hasta el momento no se ha detectado literatura científica que demuestre que existe una relación evidente de enfermedades cardiometabólicas con la aparición del dorsal.

Lorena Ramírez Patiño, oftalmóloga

Perrilla. Lorena Ramírez Patiño, oftalmóloga. (Foto: Cortesía)

¿Qué es el orzuelo o “tutupiche”?

El orzuelo es una inflamación secundaria a un crecimiento bacteriano en las glándulas que producen grasa. Se encuentran en el revés del párpado.

¿Cuál es la diferencia con una “perrilla”?

Una “perrilla” es el nombre coloquial del orzuelo. El orzuelo es la inflamación de la glándula, y la “perrilla” es el nombre coloquial. Es exactamente lo mismo.

¿En qué casos aparece y si implica algún riesgo para la salud?

Aparece cuando hay demasiadas bacterias alojadas en el reborde palpebral y eso genera una infección de la glándula a nivel local. No es riesgoso para la visión, puesto que es una especie de acné de ojo.

¿Qué tipo de tratamiento requiere y qué pasa si no se atiende?

Si no se atiende, lo que sucede es que esta infección que empieza a tener alrededor de la glándula, una paredura que se llama fibrosis, porque se cierra y se convierte en un quiste. Los quistes para el cuerpo tardan más en resolverse o curarse.

El tratamiento es a base de compresas tibias, fomentos de agua tibia para que el orzuelo pueda drenar, para que el poro se abra, la glándula se suavice y drene.

También se puede ayudar con algunos ungüentos, antibióticos y antiinflamatorios para que el proceso sea más rápido y el aseo e higiene del borde palpebral y de pestañas.

El presidente López Obrador tiene una serie de padecimientos. ¿Esos son factores que implican mayores cuidados a su salud?

No, de ninguna manera. De hecho, se puede tratar de forma conservadora con fomentos de agua tibia y aseo local. No se necesita agregar siempre algún antibiótico extra, al menos que en la revisión oftalmológica encontremos un exceso de bacterias.

¿Qué tan frecuente es que una persona padezca de forma recurrente de orzuelos?

Es bastante frecuente, es mucho más frecuente en hombres y en niños. Justo porque no hay una rutina de aseo palpebral —relativa a los párpados—.

¿Se puede convertir en una infección si se manipula incorrectamente?

De hecho, es una infección, pero es una infección local en una de las glándulas.

Mitos recurrentes al respecto y recomendaciones generales.

Aplicar cualquier alimento caliente como chiles, eso no porque puede generar daño al interior del ojo o poner cualquier cosa que no sea oftalmológica y que no sea compresas o de calor seco o de agua. Todo lo demás está totalmente contraindicado: bolsitas de manzanilla, chile, cualquier cosa que caliente, cucharas y demás, No, porque podría generar una quemadura local o en el ojo.