Amor Felino: Consejos para consentirlo en el Día Mundial del Gato

Este martes 20 de febrero es el Día Mundial del Gato, pero no es la única fecha, ya que los felinos tienen tres días de celebración en el año. La existencia de estos animales está rodeada de mitos. Quizás el más famoso es el que indica que los felinos tienen 7 vidas.

Los médicos veterinarios zootecnistas indican que el ambiente y las condiciones de vida pueden ser aspectos determinantes para que la esperanza de vida sea muy inferior a la longevidad genéticamente determinada. Por lo tanto, un animal mal alimentado y sometido a una vida de riesgos físicos y sanitarios, cargada de estrés, tendrá una menor calidad de vida y salud.

Pexels

No dejes de leer: Perros de asistencia y las razas más adecuadas para este servicio

Datos que debes saber de tu gato

1. Expectativa de vida: a partir de los 7 u 8 años se dice que un gato es adulto. El animal comienza a mostrar cambios en su fisiología, en sus reflejos y en su pelaje. Los gatos domésticos llegan a vivir, en promedio, unos 15 años, aunque hay algunos que viven mucho más

2. Razón de su instinto cazador: El gato es una de las especies de animales domesticados. Se ha convertido en una amenaza para la conservación de la fauna, porque nunca perdieron su instinto cazador. Los felinos pueden llegar a cazar aves, serpientes y lagartijas, así como pequeños insectos

3. Comportamientos naturales: cuando un gato rompe o tira algún objeto, araña un sillón o llega a comerse algo que no debe, no distingue entre algo bueno o malo, simplemente es una acción natural. Aunque no pueda catalogar el valor de su acción, es capaz de entender que hay actitudes que no le gustan a su dueño

4. Detección de estados de ánimo: los gatos son capaces de diferenciar el estado de ánimo de sus tutores a través de la interpretación de los gestos faciales, el lenguaje corporal o el tono de voz. Siempre buscarán estar en armonía con sus dueños, por lo que harán lo que sea para que su estado de ánimo sea positivo después de un momento de enojo

5. Nariz del gato: cada uno de estos animales tiene una nariz única en su tipo y características. Los gatos odian los olores cítricos a tal extremo que existen repelentes a base de ellos. Lo más probable es que se mantengan alejados de zonas donde abundan estas frutas o donde su aroma sea más intenso. El olor a banana también les resulta desagradable, por lo que lo evitan, al igual que aquellos olores picantes o exageradamente marcados

6. Personalidad: los gatos tienen ciertos rasgos que “definen” su personalidad y comportamiento. Estos son: alegría, miedo, agresión hacia los humanos, sociabilidad hacia las personas y a los gatos, problemas con la caja de arena y aseo excesivo. La personalidad está influenciada por la genética, el medio ambiente y sus interacciones

7. Maullido: Se trata de la voz del felino, es la manera de expresar necesidades o vínculos con el ser humano

Tres festividades del gato

20 de febrero : iniciado en honor a Socks, el gato famoso adoptado por Chelsea, hija del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton

: iniciado en honor a Socks, el gato famoso adoptado por Chelsea, hija del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton 8 de agosto: establecido en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW) para promover los derechos de los animales y coincidir con la época de mayor fertilidad de los gatos en el hemisferio norte

establecido en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW) para promover los derechos de los animales y coincidir con la época de mayor fertilidad de los gatos en el hemisferio norte 29 de octubre: propuesto por Collee Paige para generar conciencia sobre el abandono de gatos en las calles de las ciudades

Sua casa sem o cheiro da caixa de areia do gato usando apenas um ingrediente. Foto: Pexels/Pixabay

Te puede interesar: Esterilización animal: Vital para la salud pública y el bienestar de nuestras mascotas

¿Qué regalarle a tu gato en su día?

Claudia Edwards, etóloga y directoral del programas de Humane Society International México (HSI/Mexico), dijo si eres de los que comparten su vida con un amigo gatuno, considérate muy afortunado y amado. El gato es uno de los animales de compañía que nos demuestra amor de diversas formas.

En el marco del Día mundial del Gato que se celebra este 20 de febrero, para consentir a tu felino, puedes considerar algunos regalos y mimos que seguramente le encantarán: