“Ojalá no sea un atentado a tu libertad”: Felipe Calderón reacciona a misterioso mensaje de Beltrán del Río

Este martes 20 de febrero, el director editorial de Excélsior y conductor de la Primera Emisión de Imagen Radio, Pascal Beltrán del Río, generó controversia al anunciar en redes sociales su ausencia en el programa radiofónico, expresando: “Hoy no conduciré el noticiario. Necesito un día para reflexionar sobre el futuro del periodismo libre. Ya les informaré a qué conclusiones llegué. Los abrazo”, un mensaje con más de medio millón de visualizaciones.

Las especulaciones surgieron, especialmente tras la reciente salida de la periodista Azucena Uresti de Grupo Milenio, quien sugirió, de manera poco clara, una posible vulneración de su libertad de expresión. Esto, al atribuir la renuncia a las “circunstancias actuales” y ser citada frecuentemente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador como opositora a su gobierno.

En este contexto, cobra relevancia el mensaje de Beltrán del Río, conocido por sus críticas al presidente, pues este mismo día publicó una columna en Excélsior titulada “Libertad, ‘hasta para insultar al presidente’”, donde destaca:

“Lo que no es común es que un presidente proteste tanto en público por los chascarrillos y ofensas que le dedican sus gobernados”.

Una ola de reacciones

Ante las especulaciones, el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa expresó su apoyo a Beltrán del Río, reforzando la hipótesis de una posible vulneración: “Ojalá no se trate de reflexionar sobre un atentado específico en contra de tu libertad como periodista @beltrandelrio. Sé que tu talante democrático no lo permite, y al parecer México ya no los permitirá más”.

A su vez, el exaspirante presidencial Enrique de la Madrid subrayó la importancia de defender las libertades, especialmente la libertad de expresión, alentando a Beltrán del Río con el mensaje: “Adelante, @beltrandelrio, que tenemos que defender nuestras libertades y una de las más importantes ¡es la de expresión! México es plural y plural deben ser los distintos puntos de vista siempre con el ánimo de construir y generar acuerdos”.

En tanto, Emilio Álvarez Icaza Longoria, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual senador independiente por la Ciudad de México, expresó su preocupación ante la publicación de Beltrán del Río: “Un fuerte abrazo @beltrandelrio con un gran reconocimiento por tu trabajo. Este régimen camina cada vez más hacia el autoritarismo y por todos los frentes amenaza a la Libertad de Expresión. Muy mala señal que se suma a muchas otras”.

Un fuerte abrazo @beltrandelrio con un gran reconocimiento por tu trabajo.



Este régimen camina cada vez más hacia el autoritarismo y por todos los frentes amenaza a la Libertad de Expresión.



Incluso el periodista Julio Astillero, quien ha sido relacionado como un personaje afín al presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió la importancia del mensaje de Pascal y esperó que informe lo que ocurre para evitar mayores especulaciones: “Se ha tomado este día @beltrandelrio, conductor del programa matutino de radio de @Imagen_Mx, “para reflexionar sobre el futuro del periodismo libre”. ¿Qué contingencias periodísticas percibe o vive Pascal ? Es de esperarse que informe a detalle”.