Acusan a aspirante a diputado por Morena de golpear a ciudadano

Juan José Ruiz, precandidato a diputado local por Morena en Tierra Blanca, Veracruz, fue acusado de golpear al dirigente social Ramón Lara, quien compartió en redes sociales fotografías y videos de su rostro cuando sangraba por la nariz.

Gibran Ramírez, aspirante a ser diputado federal por Movimiento Ciudadano, fue quien compartió el hecho, cuando Lara se limpia el rostro con un trapo.

“El precandidato a diputado local del distrito de Cosamaloapan por Morena, Juan José Ruiz Hernández, agredió al dirigente social Ramón Lara, por denunciar públicamente malos manejos del gobierno municipal. Hay cientos de testigos. Esto es lo que hace el oficialismo con sus cuadros más honrados. Esto es lo que sucede abajo mientras arriba hacen un show de abyección”.

Sin embargo, el morenista afirmó que lo ocurrido fue porque desde hace varios días Ramón Lara emprendió una campaña en su contra por medio de redes sociales. Relató que Lara llegó al evento y como no lo vio se retiró, pero después de un par de horas regresó y fue en ese momento cuando sacó su celular y empezó a grabarlo, hecho que molestó Ruiz y le dio un manotazo en el pecho.

“Entre los empujones nos dimos un cabezazo, me abrí la frente con sus lentes, ya se me cerró la herida. Me llevaron a la casa de salud, me limpiaron, Roldán se quedó haciendo su política, insultando, gritando; ese era su objetivo, ir a provocar, ya metimos una denuncia porque ya es mucho hostigamiento, diario me insulta, a pesar de que no tiene pruebas y solo lo hace con afán de molestar”, declaró al periodista Manuel Regueyra.

Finalmente, se disculpó con los habitantes de Arroyo Tambor y demás comunidades por el altercado que se vivió por culpa de ambos.