“Esos escapes sin complicidad solo pasan en las películas”: asegura Arturo Zaldívar sobre fuga de policía que disparó a estudiante de Ayotzinapa

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) revelara en su conferencia mañanera de este martes que el policía que presuntamente asesinó al estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, se fugó, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar tachó lo sucedido como indignante.

En su participación especial del programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Zaldívar se mostró sorprendido por lo acontecido en Guerrero y lo describió como un mal mensaje para la sociedad.

“Es indignante que en un caso como este, con toda la atención pública, se les fugue, me parece terrible, me parece un mensaje terrible para la sociedad”, aseguró la mañana de este martes en el espacio radiofónico.

Agregó que es prácticamente un hecho que hubo complicidad en la fuga del policía, quien desapareció cuando iba a ser entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) tras estar en arresto administrativo.

“Es inverosímil que se haya fugado, es de sentido común que tuvo que haber complicidad en esto”, dijo Zaldívar.

Indicó que ese tipo de escapes, sin complicidad, “solo pasan en series y películas”, por lo que insistió en su llamado a reforzar la preparación de las policías.

“Estas cosas no deberían de existir, no deberían de suceder, pero mientras no capacitemos a los policías van a seguir sucediendo”, expresó.