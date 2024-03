Lo que se sabe sobre la desaparición del periodista Jaime Barrera en Jalisco

La noche del lunes, las autoridades de Jalisco localizaron del vehículo particular del reconocido periodista Jaime Barrera, quien fue reportado como desaparecido tras no presentarse en su noticiero y no regresar a su hogar, según confirmó su hija, Itzul Barrera.

Encuentran el auto de Jaime Barrera, una pista para localizarlo

Leonardo Schwebel, periodista y conductor de Telediario Guadalajara, informó en la mañana del 12 de marzo que el automóvil de su colega desaparecido fue encontrado por las autoridades frente al centro comercial Gran Terraza Belenes en Zapopan.

A pesar del hallazgo, las autoridades no proporcionaron información adicional sobre las circunstancias que rodearon la ubicación del vehículo de Barrera y se negaron a emitir declaraciones al respecto, según Schwebel.

Horas antes de la localización del automóvil, Itzul Barrera, hija del periodista desaparecido, había reportado la situación en redes sociales, solicitando la colaboración de la ciudadanía, las autoridades y los medios de comunicación para encontrar a su padre.

¿Cuándo desapareció el periodista Jaime Barrera?

A través de su cuenta de Facebook, Itzul Barrera, compartió una fotografía del periodista con el texto “Jaime Barrera Rodríguez está desaparecido. Por Favor ayúdenos a encontrarlo”; mas de siete mil personas han compartido la publicación que cuenta con 975 comentarios y más de dos mil reacciones.

“Mi papá el mejor periodista de Jalisco, está desparecido. Les ruego con el alma nos ayuden a encontrarlo”, dijo Itzul en redes sociales la tarde del lunes 11 de marzo, luego de que este no regresara a casa y no se presentara a su noticiero en N+ Guadalaraja.

N+ confirma que Jaime Barrera desapareció a medio día

El periodista Enrique Acevedo de N+ confirmó que su colega, el conductor del noticiero nocturno de Gudalajara desapareció desde el medio día del lunes, momento en el que la familia del perdió contacto con él.

Hasta el momento N+ Media, canal de streaming de Noticieros Televisa, ni la televisora, han dado más información sobre la desaparición del periodista Jaime Barrera.

¿Qué dicen las autoridades de Jalisco sobre la desaparición de Jaime Barrera?

De acuerdo con medios locales, el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que las autoridades ya se encuentran realizando una ardua investigación y labores de busqueda para localizar al periodista Jaime Barrera.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo” dijo Alfaro.

La familia del comunicador, así como la comunidad periodística y la sociedad en general han difundido la ficha de búsqueda para dar con el paradero de Barrera, esperando que las autoridades jaliscienses esclarezcan los hechos en torno a su desaparición.