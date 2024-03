Joven acude al seguro por dolor testicular, no lo atienden y por desesperación toma decisión drástica

Muchas personas que presentan algún malestar deciden automedicarse para sentir una disminución en el dolor, sin embargo, los especialistas aseguran que esto puede aumentar la enfermedad e incluso causar la muerte.

Pese a lo antes señalado, algunos ciudadanos aseguran que el seguro médico no cuenta con los aspectos básicos para brindar una atención digan. En las últimas horas, el reportero Carlos Jiménez dio a conocer, mediante ‘X’, la historia de Martín, el hombre que decidió ir al seguro para recibir atención por un dolor testicular y al no ser atendido tomó una decisión drástica.

NO LO ATIENDEN EN @Tu_IMSS …y SE SUICIDA

Ahí quedó Martin Rivera.

Tenía un fuerte dolor en testículos y fue a q lo ayudaran al Hospital Gral en @AlcaldiaAO

Su mamá asegura q nadie lo atendió; por la desesperación se arrojó de un puente.@SSC_CDMX lo halló.@FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/3kvBIV391g — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2024

“Tenía un fuerte dolor en testículos y fue a q lo ayudaran al Hospital General. Su mamá asegura que nadie lo atendió; por la desesperación se arrojó de un puente” , es parte del texto que colocó en comunicador. Asimismo, posteó una foto del lamentable hecho que ya suma más de 600 mil visualizaciones.

“Tengo un mes esperando un medicamento y nada siempre dicen que no lo hay, cada mes es lo mismo que estrés de verdad”, “A mí no han podido resolver un estudio para mi hija y eso q ya puse mi queja y no hacen nada”, “He esperado desde octubre 2019 por una cita con Reumatología y nada más no hay especialistas. Parece película mexicana de Luis Buñuel… el surrealismo total” o “Mi papá desde septiembre del 2023 está esperando cita para que lo operen de una hernia, solo lo pasan con varios doctores pero nadie le dice cuando lo van a operar”, son algunas de las quejas insertadas en el posteo de Jiménez.