“Nos hemos mantenido al pendiente”: Evelyn Salgado aparece tras feminicidio de Camila

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, apareció y se pronunció en redes sociales sobre el trágico caso del feminicidio de Camila en Taxco de Alarcón, tras la exigencia de la comunidad por respuestas de las autoridades.

“No debe repetirse”: gobernadora de Guerrero

Evelyn Salgado aseguró que ha estado al pendiente “desde los primeros momentos” de este lamentable suceso, palabras que han sido duramente criticadas por la comunidad en general en redes sociales.

“Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse”, dijo la gobernadora de Guerrero.

En su comunicado, Salgado expresó su sensibilidad y condena enérgica hacia el “artero crimen” del que fue víctima Camila, subrayando la indignación ante un suceso que ‘no debe repetirse’. Sin embargo, no hizo mención del linchamiento de las presuntas personas responsables, en el cual una mujer perdió la vida.

La gobernadora aseguró haber instruido a la Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, para estar en contacto y brindar todo el apoyo necesario a la familia afectada.

“Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la Dra. Anacleta López Vega, encargada de despacho de la @SGG_Gro establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia”, mencionó en su cuenta de X.

“Gobierno no descansará hasta llegar a las últimas consecuencias”: Salgado

Asimismo, informó que el Protocolo Violeta fue activado de manera inmediata al tener conocimiento de la desaparición de Camila, implementando un importante operativo para su localización.

Salgado destacó haber solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación “expedita, pronta y efectiva”, con el objetivo de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de este crimen atroz.

“Me uno al dolor de la familia y amigos, así como de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, a quienes reafirmo que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz”, agregó.