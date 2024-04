“¿Quién de ustedes no come gallina?”: Senador de Morena justifica sacrificio por ‘usos y costumbres’

Luego de que la mañana de este miércoles la Cámara de Senadores fue utilizada por el senador morenista Adolfo Gómez Hernández para llevar a cabo un ritual en el que sacrificaron a una gallina con motivo del Día de la Tierra, en algo conocido como “La Ofrenda por el Día de la Tierra”, reveló en declaraciones ante los medios de comunicación por qué ordenó este acto, pese a que le habían advertido que no se realizara.

Gómez Hernández argumentó los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas, lo cual está establecido en el artículo 2 constitucional, pese a que en ambas Cámaras y desde el gobierno federal, los estatales y municipales han emprendido una lucha contra el maltrato animal.

“En el artículo segundo constitucional manifiesta nuestro libre derecho de que se tienen que respetar las prácticas de los pueblos originarios. Nosotros nos respaldamos en el artículo segundo constitucional”, expresó después de la indignación que causó el sacrificio de una gallina en la Terraza del Piso 2 de la Cámara de Senadores.

Argumentó que la “ley superior”, es decir, la Constitución avala este tipo de acciones y “respeta la forma de vivir de los pueblos originarios” y su forma de ver la vida. Por lo tanto, indicó que debe existir tolerancia.

Adolfo Gómez confirma que sabía que violaba la ley al sacrificar a una gallina en el @senadomexicano pero explica que por encima de ella está la Constitución y al preguntarle qué va a hacer si lo sancionan, contesta: que la apliquen. pic.twitter.com/EMdHsNc9td — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

Espera sanción por organizar ritual

El senador Adolfo Gómez Hernández aseguró que está a la espera de una sanción, como indicó la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera, pues está a favor de que se aplique la ley.

Además, defendió la aplicación de la violencia en contra de la gallina y cuestionó a los reporteros sobre el consumo de carnes de animales y aves.

“Todo es violento, ¿quién de ustedes no come gallina?, ¿quién de ustedes no come pollo?, ¿quién de ustedes no prueba res?, ¿quién de ustedes es vegano”, dijo.