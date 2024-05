México tiene más de 900 mil niños sobredotados o genio que están ‘perdidos’

Del millón de niñas y niños sobredotados o genio que hay en el país, sólo se ha reconocido al 5%, hay más de 900 mil que nadie sabe dónde están, informó el joven doctor Andrew Almazán al presentar el nuevo Perfil del Niño Genio Mexicano.

A partir de una investigación con más de 13 mil casos evaluados en 13 años de trabajo, el prominente especialista que recién obtuvo el grado de Master of Science in Nanotechnology for Medicine en Oxford University, destacó la importancia de realizar un diagnóstico a temprana edad.

“Es de vital importancia que los padres de familia y los profesores conozcan el Perfil de los Niño Sobredotado, porque son los primeros en determinar si un menor posee estas características” — Doctor Andrew Almazán

Detalló que luego de eso se evalúa el coeficiente intelectual del menor para determinar si tiene más de 130 puntos de IQ para poder ingresar a un modelo diferenciado educativo.

“En la más reciente investigación que realicé con Harvard University se mostró cómo los efectos positivos a temprana edad o en nivel de educación primaria, siguen teniendo impactos cognitivos 10 años después; es decir, cuando el alumno llega a la universidad”, explicó el doctor Andrew Almazán.

Esto se sustenta en cuatro artículos e investigaciones científicas: El Verdadero Rostro del Niño Genio (por Conacyt, Ciencia y Desarrollo), The Relation of Language Learning to Later Verbal Intelligence (Harvard University), El Enfoque Basado en Competencias aplicado a alumnos sobredotados (Educare), y Efectos de la Educación Diferenciada en la inteligencia (Revista Educación).

Andrew Almazán. el especialista en educación y director de Psicología del Centro de Atención al Talento (CEDAT), urgió a identificar a los niños y niñas sobredotados. (Foto: Cortesía)

Por ello, el especialista en educación y director de Psicología del Centro de Atención al Talento (CEDAT), expuso algunas de las características identificadas en los niños genio y recordó que en muchos de los casos los menores no se encuentran correctamente identificados, sino que son calificados como problemáticos debido a que no se adaptan fácilmente.

Perfil del Niño Genio Mexicano:

91% hiperactividad

94% sensibilidad emocional

84% hipersensibilidad sensorial

90% gusto y facilidad por armar objetos

92% mayor capacidad para conversaciones con mayores o de niveles superiores

73% problemas de conducta en escuela

No se correlacionan a calificaciones académicas altas

80% se obsesionan fácilmente (tecnología)

95% se aburren con niños de su edad

99% pueden aprender sin prestar atención

94% les gusta imponerse y liderar

Almazán hizo énfasis en que el ser niño genio no está correlacionado con obtener las mejores calificaciones, incluso puede ser que esto no ocurra, ya que el menor suele estar distraído en las clases.

Según sus estadísticas, las ciudades de México con mayor cantidad de niños sobredotados son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo cual atribuyó a que son las urbes con las instituciones educativas más importantes y por ello una gran cantidad de la población se desplaza hasta allá.

Explicó además que la inteligencia se hereda de padres a hijos, por lo que es probable que en una misma familia haya varios miembros destacados, pero todo ello solo será benéfico si se canaliza por medio de una educación adecuada, la cual por cierto no es estandarizada, sino que debe responder a las características de cada alumno.

Indicó que su meta es redoblar la capacidad de diagnóstico de niños sobredotados en todo el país y extenderla a Estados Unidos.

Llamó a la cooperación de maestros y padres de familia para determinar si se presenta en sus entornos algún caso de un niño con estas capacidades, para lo cual indicó que esta disponible un esquema en línea.