¿Ya se perdonaron? Xóchitl Gálvez y Marko Cortés se reunieron tras ‘pleito’ por triunfo de Sheinbaum

La excandidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México” (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, se reunió con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para resolver sus diferencias después de un conflicto público.

Este jueves 20 de enero, mientras Claudia Sheinbaum revelaba los nombres de los primeros seis integrantes de su gabinete presidencial para el periodo 2024-2030, Gálvez y Cortés decidieron encontrarse y “hacer las paces”.

“Siempre serás bienvenida a tu casa”: asegura Marko Cortés a Xóxhitl Gálvez

El conflicto entre ambos se originó cuando Gálvez acusó a Cortés de haberle gritado y reclamado por felicitar a Sheinbaum tras el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) que la declaraba como virtual presidenta electa. Esta situación causó un gran revuelo y llevó a que ambos políticos se comprometieran a reunirse para aclarar y resolver sus diferencias.

A través de las redes sociales, Marko Cortés compartió una serie de fotografías junto a Xóchitl Gálvez, asegurando que la excandidata “siempre será bienvenida” en el PAN, partido que la apoyó con entusiasmo durante su campaña.

En su publicación, Cortés mencionó que seguirán trabajando juntos para “estar a la altura de lo que viene”, refiriéndose a la futura administración de Claudia Sheinbaum.

“Me reuní con nuestra ex candidata presidencial @XochitlGalvez. Siempre serás bienvenida a tu casa, tu partido, donde te apoyamos con mucho entusiasmo. Vamos a seguir trabajando y construyendo para estar a la altura de lo que viene, en equipo con nuestros legisladores y de nuestros gobiernos. Esta lucha no termina y seguiremos en la defensa de nuestro país”, declaró el dirigente del PAN.

¿Seguirán trabajando juntos tras arreglar sus diferencias?

El desacuerdo entre Gálvez y Cortés se hizo público hace una semana, cuando Xóchitl reveló que Marko le había gritado molesto frente a varias personas. La tensión surgió después de que la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PVEM y PT), Claudia Sheinbaum, ganara las elecciones del 2 de junio con una significativa diferencia de votos.

Tras el conflicto, ambos funcionarios expresaron su disposición al diálogo. Cortés aseguró que, auqnue él tenía razón por estar molesto, le pediría perdón a Gálvez si ella se había sentido ofendida, mientras que Gálvez manifestó estar abierta a conversar.

Finalmente, en su reunión de este jueves, Xóchitl Gálvez y Marko Cortés aparecieron juntos, abrazados y sonrientes, sugiriendo que las diferencias habían sido superadas, marcando un nuevo comienzo para ambos tras finalizar el Proceso Electoral 2023-2024.