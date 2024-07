Gobierno federal desmiente investigación contra Loret, “que se vaya de vacaciones, que no se preocupe”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que su gobierno no está investigando a nadie, y aconsejó al periodista Carlos Loret de Mola que “no se preocupe”.

En la ‘mañanera’ de este martes 2 de julio, el mandatario aseguró que no existen investigaciones en curso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, o el también periodista Víctor Trujillo.

El jefe del Ejecutivo afirmó que de haber tales investigaciones, su administración estaría actuando de manera incongruente e indigna, traicionando los principios por los cuales él y su movimiento lucharon.

De igual forma, mencionó que Pablo Gómez, titular de la UIF, asistirá a la mañanera del miércoles para confirmar la inexistencia de investigaciones contra el periodista.

“Mañana va a venir Pablo Gómez y van a ver de que no estamos investigando a nadie. Que Loret se vaya de vacaciones, que no se preocupe. Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias. ¿Vamos a hacer eso, lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estiramos traicionando a nosotros mismos y eso nunca, jamás, claro no es que se les esté investigando, nada de eso”, expresó AMLO.

“Yo me estoy preparando para lo peor”

La semana pasada, Carlos Loret de Mola, en una entrevista dentro del programa “Con los de Casa” de El Universal, denunció que la UIF había iniciado una investigación contra él, como una “venganza” del presidente tras la publicación de reportajes que involucraban a sus hijos, Andrés y Gonzalo López Beltrán, y a sus amigos, incluyendo a Amílcar Olan.

“Yo me estoy preparando para lo peor, no sé hasta dónde es capaz de llegar este presidente. No tengo la menor duda de que tiene un odio muy particular hacia mi persona”, aseguró uno de los titulares de Latinus.

Finalmente, el 28 de junio, el periodista anunció en su cuenta de X, antes Twitter, que se ausentará de sus espacios informativos, tanto de W Radio como de El Universal, además de alejarse de Latinus por dos meses, lo que ha encendido las alarmas y generando especulaciones sobre el futuro del periodista y la situación con el Gobierno federal.