Polémica por nueva torre en Palmas, vecinos temen desabasto de agua y caos

La mega obra que se pretende realizar en Avenida Paseo de las Palmas 915 de la alcaldía Miguel Hidalgo, detonó la molestia de los vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes acusan que una construcción de esa magnitud afectará de forma considerable al suministro de agua y a la carga vehicular de la zona, lo que pondrá en riesgos constante a conductores y peatones, en caso de que las maniobras de construcción inicien.

Por ello, los vecinos exigieron al Gobierno de la Ciudad de México detener la construcción en Avenida Paseo de las Palmas 915, en donde se pretende construir un complejo inmobiliario de 8 mil 694 metros cuadrados en 17 pisos con 11 sótanos para estacionamientos, a pesar de que en dicho territorio, solo se permitían construcciones de tres niveles.

En un recorrido hecho por Publimetro entre Sierra Gorda y Cerro Pichahua, se pudo constatar que aún no inician los trabajos de construcción en los predios de Avenida Paseo de las Palmas 915 y 935, en donde pretenden hacer la magna obra conjunta; solo hay guardias que vigilan los terrenos desde la entrada. A unos metros más, en Paseo de las Palmas 800, se encuentra una lona que alerta a los colonos de los daños que puede generar la obra.

Un vecino de la zona contó –de forma anónima– que pidieron a las autoridades que se respeten los reglamentos de construcción para que el desarrollo no supere los tres niveles permitidos, “ya que estos fueron pensados precisamente para evitar la falta de suministro de agua que es un tema que hoy por hoy nos causa preocupación y inquietud a los capitalinos en general”.

“Realmente es un tema muy serio, ya que una construcción de esa magnitud afectará de forma considerable el suministro de agua, de igual manera el tráfico que ocasionan es verdaderamente un caos ya que es una avenida muy transitada tanto por vehículos cómo peatones; y esto es un riesgo constante ya que las maniobras de construcción entorpecen el flujo vehicular”, expresó.

“Las construcciones de esta magnitud ya no están permitidas en zonas como estas, ya que no deben exceder los tres niveles. La obra va a empeorar el tráfico, basta darse una vuelta por las mañanas y por las tardes para ver la magnitud y el impacto que causa a la vialidad, ya que es imposible pasar un tramo de 5 minutos, te llegas a hacer hasta 30 a 40 minutos”, agregó.

Este hecho fue confirmado por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien dijo que la obra pretende realizarse con un polígono de actuación de 2017 (obsoleto) por lo que hizo un llamado al Gobierno capitalino a atender las solicitudes de los vecinos, para que la obra cumpla con la ley, y no se afecte a los vecinos de Lomas de Chapultepec.

“Esta obra se pretende construir con un polígono de actuación de 2017, y me he opuesto a todos los instrumentos de planeación y desarrollo que con condiciones excepcionales afectan a nuestros vecinos; sin embargo, la ley no esta a mi capricho, se tiene que cumplir y voy a estar atento a que todo nuestro equipo garantice que la obra cumpla con la ley y todos los vecinos estén informados”

— Mauricio Tabe