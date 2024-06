¿Maquillan crisis de agua? Alertan subregistro de tomas clandestinas en CDMX

En la Ciudad de México las denuncias por tomas clandestinas por agua potable han ido a la baja, pues en cuatro años la cifra se redujo en un 44.5%, pasando de 377 a 209 registros obtenidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex); sin embargo, esto podría revelar un subregistro en el ‘huachicoleo’ de agua, delito que, como lo informó Publimetro, se concentra en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

Y es que de acuerdo con información del Sacmex obtenida vía transparencia, de 2019 a 2023 se recibieron un total de mil 266 denuncias por la posible detección de tomas clandestinas de agua potable, quejas que año con año fueron a la baja, situación que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez Ureña, consideró, se debe a que la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y el Sistema de Aguas quieren esconder la información.

“Sí hay un subregistro, sí hay una intención de tapar el solo con un dedo, lamentablemente derivado de todas las acciones que se han llevado a cabo, a veces pareciera que la Fiscalía protege a quienes lo están haciendo (huchicoleros); sin embargo, pues evidentemente esto nada más es una especulación respecto a lo que creemos que está sucediendo, no tenemos información completa ni fidedigna o incluso decirlo, ya ni siquiera la confianza para creer los datos que nos da la Fiscalía”, declaró en entrevista.

La expresidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México señaló que no solo hay un subregistro con el ‘huachicoleo’ del agua potable, sino también con otros datos que afectan el servicio hídrico en la capital, como el agua contaminada que ha aparecido en Benito Juárez (que Sacmex reservó por tres años), y en otras alcaldías como Iztapalapa, demarcación que históricamente ha sufrido por la escasez en el suministro.

“Hay un subregistro, no solo en este tema (huachicol), incluso reservan la información sobre la contaminación del agua en alcaldías como BJ; también en cómo se están abasteciendo realmente nuestros pozos y la vida útil que tienen; cómo el agua está llegando a través del sistema más importante, que es el Lerma Cutzamala. Sí están escondiendo información, y es algo que hemos estado señalando y denunciando desde hace muchos años”, dijo.

A pesar del número de denuncias por las tomas clandestinas de agua potable, la panista insistió en que la FGJCDMX y el Sacmex no están haciendo bien su trabajo, ya que no realizan una verdadera persecución del delito a través de carpetas de investigación que pueda detener la proliferación de huachicoleo de agua potable. Es más, afirmó que ni subiendo constitucionalmente las penas en la capital por este delito, se podría inhibir este acto por la falta de empatía de las autoridades.

“No llegan ni siquiera a los cinco años (penas por huachicoleo). En tanto la fiscalía no haga su trabajo y justamente no se lleven a cabo los castigos, así sean desde iniciar el procedimiento hasta levantar las carpetas de investigación correspondientes, no va a servir. Simple y sencillamente no importa cuanto aumentes la pena, si no se está persiguiendo el delito y si no se genera un estado de proliferación de la información, ¿de qué te va a servir aumentar hasta 100 años las penas?”

— Luisa Gutiérrez Ureña