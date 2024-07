KP.2 y KP.3: ocho casos de las nuevas dos variantes de Covid-19 en México

La GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), una iniciativa para compartir datos sobre virus gripales y el coronavirus a nivel internacional, confirmó la aparición y la circulación de las dos nuevas variantes del Covid-19 en casos dentro de México. Las variantes KP.2 y el KP.3 amenazan no sólo el territorio mexicano, sino también el país vecino y el continente europeo.

KP.2 y KP.3, recientes casos de Covid-19 en México

Tanto el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), las organizaciones mexicanas que encabezan el seguimiento respecto al Covid-19, informaron sobre la recepción de un caso con KP.3 y un total de ocho casos contagiados por la variante KP.2. Las dos variantes pertenecen al grupo conocido como FLiRT, que presenta las últimas mutaciones del virus.

A pesar de los últimos casos, el infectólogo Alejandro Macías comunicó que no hay señal de alarma para la población de México. Sin embargo, recomendó la aplicación de vacunas actualizadas para enfrentar las nuevas cepas. En México, uno de los estados más afectados últimamente ha sido Puebla, el cuarto estado con mayor mortalidad, donde fallecieron dos mujeres con covid-19.

KP.2 y KP.3 a nivel mundial

Según el Consejo Nacional Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (COMED), las autoridades sanitarias de los Estados Unidos reconocieron las dos nuevas variantes del Covid-19 ente los contagios más predominantes en este año. El ascenso en los últimos casos causó la preocupación por el nivel de contagio de las variantes. En el caso de las variantes KP.2 y KP.3, ambas presentan un aumento del 20% en su capacidad de contagio.

La variante KP.3 se ha presentado en el 33.1% de los casos en el país norteamericano. Además, la preocupación mundial continúa por la asistencia multitudinaria que generan la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París.