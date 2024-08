Robo hormiga de cable de fibra óptica se dispara en CDMX y causa pérdidas millonarias

El robo de fibra óptica va en aumento en la Ciudad de México, pues mediante el ‘robo hormiga’, varios trabajadores de empresas de telecomunicaciones hurtan cientos de metros de cable que son revendidos en redes sociales a un precio accesible, que van de los 150 a los mil 500 pesos, dependiendo de la capacidad de las bobinas de fibra óptica, que alberga cientos de metros de alambre.

Información otorgada a Publimetro por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vía transparencia, revela que de enero al 14 de julio de este año, se han registrado un total de ocho remisiones ante el Ministerio Público por el delito de robo de fibra óptica, y se encuentra a solo una detención más de empatar el máximo histórico de este sexenio registrado en 2023, con nueve remisiones.

Y es que en 2023 y 2018 fueron los años –de este sexenio de gobierno– en los que hubo más robos, con nueve remisiones de delincuentes; le sigue la mitad de 2024 con ocho remisiones; luego el 2019 y 2021 con siete casos cada uno; luego el 2020 con cuatro casos; y finalmente el 2022 con tan solo dos hurtos, lo que sitúa a dicho año como el de menor número de robos –y remisiones– por dicho delito.

Las alcaldías con más casos en los últimos seis años es la alcaldía Cuauhtémoc con 10 hurtos; le sigue la Gustavo A. Madero e Iztapalapa con siete robos; Tláhuac con seis casos; y Venustiano Carranza con cinco hurtos; Azcapotzalco, Coyoacán e Iztacalco con dos casos cada uno; y Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco con tan solo un caso en cada demarcación.

En lo que va de este 2024, la alcaldía Tláhuac es en donde se han presentado más remisiones al MP con tres casos; precisamente en dicho territorio Publimetro hizo un recorrido, en donde un trabajador de una conocida empresa de telecomunicaciones aseguró que –la mayoría de las veces– son los mismos empleados quien hurtan el cable a través del ‘robo hormiga’, que consiste en sustraer “poco a poco” el cable sin que se de cuenta la empresa.

Más adelante, en el pueblo de Santiago Tulyehualco, el trabajador explicó que los empleados que hurtan el cable “Drop” lo hacen mediante el ‘robo hormiga’, pues del material que utilizarán para instalar un módem de internet, televisión y telefonía, aumentan el metraje “un poco más”; es decir, si necesitan 50 metros para la instalación de la compañía, reportan a la empresa que ocuparán 80 metros, lo que los deja con 30 metros para ellos.

“Lo que hacían (empleados) era que en una instalación, se mide y se calcula el metraje de cable de fibra óptica que se necesita, y entonces –supongamos– se necesitan 60 metros de material, pero ven de qué manera pueden agarrar más cable; así que le dicen a la empresa que la casa (en donde se hará instalación) está grande y que se necesitan 50 metros más, entonces ya no son 60, son 110. Entonces ya en cada instalación le van aumentando el metraje, hasta que logran tener una bobina”

Una vez que los trabajadores consiguen llenar una bobina (rollo de alambre) con al menos 500 metros de cable Drop robado (el que se instala en las casas), los venden a través de redes sociales, con precios que van de los 150 a los mil 500 pesos. “Venden todo ese material para hacer trabajos privados, se llama cableado estructurado, para los edificios inteligentes, o luego se venden entre ellos, un técnico de Izzi llega venderle cable robado a Total Play, se lo roban a las empresas”.

El trabajador afirmó que actualmente ya es muy difícil que los mismos empleados roben cable de fibra óptica, pues “ahora lo que se hace es que se toma fotografía del metraje de donde inicias y acabas, porque el cable viene numerado. Pero aún así se hacen sus transas, el que es ratero, es ratero”. Incluso mencionó que los empleados se pueden “autorobar”, diciendo a los jefes que los asaltaron, pero realmente se quedan con el material de trabajo.

“La propia gente es mañosa, se llegan a robar hasta los botes de empalme y se los venden a otras empresas, los trabajadores de una empresa roban y se lo venden a otras empresas. Quieren dinero fácil, no se conforman con su sueldo, sabemos que todos tenemos necesidades, pero si con lo bien habido (sueldo) no te alcanza, pues menos con lo mal habido, cuando te caigan te van a correr del trabajo, te van a boletinar y no puedes trabajar en ninguna cablera”

— Trabajador de telecomunicaciones