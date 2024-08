Las líneas de investigación por el asesinato de dos mujeres venezolanas ligadas con una posible red de trata de blancas, continúan, pero ahora, mediante una serie de operativos que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realiza en conjunto con la alcaldía Cuauhtémoc para identificar lugares en donde se podría estar dando este delito.

Durante el fin de semana, las autoridades llevaron a cabo la verificación y suspensión de hoteles e inmuebles de alojamiento por alquiler en la demarcación, específicamente en las colonias San Rafael, Buenavista y Guerrero, zonas en donde se registra prostitución, es especial de personas migrantes.

Por la madrugada del viernes 16 y sábado 17 de agosto, personal del Invea de la alcaldía ordenó seis visitas de verificación administrativa al igual número de establecimientos que prestan el servicio de hospedaje en diversas colonias de la demarcación, dando como resultado la oposición de los dueños de los hoteles y la suspensión de actividades de uno.

Y es que durante un recorrido por la calle Maestro Antonio Caso, de la colonia San Rafael, se realizó la suspensión de actividades del hotel UNO 77, por incumplir con la normatividad en materia de establecimientos mercantiles. Caso parecido al del Hotel Plaza Belices –ubicado en la misma colonia– que tiene vencido su certificado de zonificación de uso de suelo.

Trata de venezolanas en Sullivan y la Guerrero enciende alerta de gobierno de CDMX Alcaldía Cuauhtémoc

Pero no todo fue satisfactorio, pues dueños de tres Casas de Huéspedes se negaron a que se revisaran. El establecimiento de la calle Maestro Antonio Caso 107; la ubicada en el Eje de Guerrero 134; y las establecidas en Moctezuma 20 y Degollado 67, ambas de la colonia Guerrero no pudieron ser verificadas.

No obstante, José Gil García, Director General de Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, afirmó que en los establecimientos que se negaron a la verificación, se volverá a realizar la misma, pero ahora con un apercibimiento de clausura. ”La información que se tenga de estos lugares, de posibles delitos de trata de personas, será entregada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

Otra Casa de Huéspedes que no se pudo revisar, fue la ubicada en la calle Juan Aldama 99, de la colonia Buenavista, pero no porque el dueño se haya opuesto a la verificación, si no porque el establecimiento se encuentra asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por el delito de feminicidio.

Trata de venezolanas en Sullivan y la Guerrero enciende alerta de gobierno de CDMX Alcaldía Cuauhtémoc

Trata en CDMX

A inicios de julio pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desarticularon una presunta célula delictiva dedicada a la trata de personas para explotación sexual durante un cateo que ejecutaron en un inmueble de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La policía capitalina informó que la celular también realizaba la venta y distribución de drogas a menores en un domicilio localizado en la calle Amberes, donde aseguraron 195 dosis de aparente cocaína y 172 de aparente mariguana, así como dos teléfonos celulares.

Trata de venezolanas en Sullivan y la Guerrero enciende alerta de gobierno de CDMX Alcaldía Cuauhtémoc

Aunado a la detención de tres hombres, dos de ellos de 27 y 36 años de edad que dijeron ser venezolanos y uno más de 27 años, así como una mujer de 36 años.

Un estudio de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, revela que la Ciudad de México es el principal lugar de origen y tránsito para la trata de personas en el país.

El documento también señaló que los reportes por pornografía infantil han aumentado en más del 110% durante los últimos años. El aumento de estos delitos está ligado a las más de 4 mil 500 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas durante los últimos 6 años.