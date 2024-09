Alessandra Rojo de la Vega impugnará esta noche la anulación de la elección en Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega anunció que esta noche impugnará la anulación en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc que realizó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) por presunta violencia política de género contra la morenista, Catalina Monreal, a pesar de que la opositora ya había ganado en los comicios del 2 de junio pasado.

A través de redes sociales, la excandidata de PAN, PRI y PRD publicó que por la noche de este 5 de septiembre se presentará personalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la anulación pedida por Catalina Monreal, quien el día de ayer pidió a la Sala Regional resolver con justicia, sin presión y conforme al derecho.

Alessandra Rojo de la Vega resaltó que su equipo dará nuevamente la batalla, y confió en que los magistrados de la Sala Regional del TEPJF actuarán conforme a derecho; además afirmó que –como todas las veces anteriores– ganará la batalla a Catalina Monreal porque, dijo, nos asiste la razón, justicia y legalidad.

“Por la noche presentaré personalmente la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde daremos nuevamente la batalla y sabemos que actuarán conforme a derecho. Como todas las veces anteriores, ganaremos. Nos asiste la razón, la justicia y la legalidad. Hasta el final vecinos” — Alessandra Rojo de la Vega

Este miércoles Catalina Monreal, ex candidata de la 4T a la alcaldía Cuauhtémoc exhortó a los magistrados a no dejarse presionar por los “hostigamientos” que realiza Alessandra Rojo de la Vega, quien, dijo, no ha dejado de agredirla y revictimizarla, “a pesar de que se dice feminista”.

“Por primera vez alguien se le enfrentó a la agresora, soy la primera que ha logrado que se le sentencie por violencia política en razón de género, y voy a seguir luchando. Yo le pido a los magistrados que resuelvan este caso con justicia, con verdad; la justicia como bien ellos lo saben, debe de ser ciega, debe de ser ciega ante los hostigamientos de mi agresora” — Catalina Monreal

Mientras que en la instalación de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega dijo confiar en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no anule la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Confío en que harán lo correcto (TEPJF) porque lo han venido haciendo estos tres meses que han querido arrebatarnos a la mala lo que no han ganado por la buena, confió en una buena actuación porque nos asiste la razón, la justicia y la legalidad. Vamos a resistir hasta el final, porque no es un triunfo de Ale Rojo de la Vega, es un triunfo de los vecinos y vamos a resistir junto a ellos y hasta el final”, sentenció.