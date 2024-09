Miguel Ángel Yunes desata memes tras pelea con Marko Cortés, previo a la Reforma Judicial

Después de que se aprobara la solicitud de licencia que el legislador Miguel Ángel Yunes Márquez envió a la sesión de la Cámara de Senadores para separarse de sus funciones por problemas de salud, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, tomó protesta en lugar de su hijo, como senador suplente.

A su entrada al Senado, Yunes fue recibido con aplausos por los Senadores de Morena, sin embargo, la oposición no cesó de llamarlo “traidor”. Por supuesto, este hecho avivó la opinión pública y permitió que los internautas hicieran de las suyas con un sinfín de memes.

Marko Cortés desaprueba la decisión de Yunes

Ante los hechos ocurridos esta tarde en el Senado, el presidente del PAN Marko Cortés afirmó que hubo un pacto de impunidad para que Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre no voten en contra de la Reforma Judicial, como el resto de los legisladores de oposición. “Estoy francamente decepcionado, porque esos opositores férreos, valientes, ahora los veo sometidos e hincados al poder”, expresó el líder panista. La desaprobación de Cortés también dio paso a diferentes memes en redes sociales como “X”, antes Twitter.

“Nadie puede creer que no hubo una presión indebida, corruptora, del gobierno contra la familia Yunes Márquez. Porque nadie lo pede creer, porque ¿Acaso no lo impugnó Morena para que no pudiera ser senador? ¿Acaso no las y los senadores de Acción Nacional no decidieron por unanimidad salir a decir de propia voz, a comprometerse de cara a la nación, qué estarían presentes votando en contra?”, expresó Cortés, quien horas antes había señalado que tanto Miguel Ángel Yunes Márquez como cualquier otro panista que se ausentara o votara a favor de la iniciativa sería excluido de la bandada blanquiazul y expulsado de la militancia de dicha institución política.

El voto de Miguel Ángel Yunes Linares será decisivo en el debate de la reforma que se llevará a cabo la tarde de este martes.