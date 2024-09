Fepade interpone medidas cautelares contra Alessandra Rojo de la Vega por ‘violencia política de género’

Catalina Monreal anunció que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) emitió medidas cautelares contra Alessandra Rojo de la Vega, quien presuntamente emitió violencia política en razón de género en su contra en redes sociales, publicaciones que deberá borrar por orden del organismo, en el marco de la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, la morenista mencionó que una perito de la Fiscalía determinó que había sido víctima de la violencia política de género por parte de Alessandra Rojo de la Vega, misma que le generó “depresión y miedo”, por lo que tuvo que acudir al psicólogo a tomar terapia, “estoy siendo vulnerable ante ustedes hablando y no es nada sencillo”.

“En el estudio clínico se me hicieron todas las pruebas, y señaló que tenía afectación psicológica y en mi proyecto de vida, además de varios temas, tenía que ir al psicólogo como consecuencia de la violencia de género que ejerció esta mujer en mi contra; es un tema serio, no estamos hablando de cualquier cosa”, comentó.

“La depresión y el miedo están entre las afectaciones; estar aquí parada diciendo que me afectó emocional y psicológicamente –me estoy abriendo a que lo conozcan– es porque no quiero que le pase a ninguna otra niña o mujer que quieran ser políticas, estoy siendo vulnerable ante ustedes hablando sobre uno de los resolutivos psicológicos y no es nada sencillo” — Catalina Monreal

La excandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc expuso que las nuevas medidas cautelares de la Fepade CDMX contra la opositora consisten en omitir realizar cualquier conducta de intimidación a mi persona y a personas relacionadas conmigo (familia), sobre todo en redes sociales, en donde es muy activa Rojo de la Vega.

Además de evitar realizar publicaciones –como las que se ordenó eliminar– las cuales pudieran limitar y menoscabar a Catalina Monreal, la imagen o estereotipo de género en el ejercicio efectivo de los derechos electorales de la víctima, minimizando los resultados electorales del pasado 2 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Esto es importante porque son medidas cautelares contra mi agresora, le pide (Fepade) además bajar todas las publicaciones donde me invisibiliza por razón de género y las medidas cautelares se emitieron en este momento para evitar que siga repitiendo esta conducta, me sigue revictimizando y sigue generando esta violencia. Las medidas de protección son de carácter urgente ya que impiden mi pleno derecho” — Catalina Monreal

“Entonces son medidas cautelares para que ella evite seguir violentando, esto lo hace la Fepade, esto no lo hace ni el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que ya había pedido medidas cautelares, ni el Tribunal, tampoco tiene nada que ver, sino es otro órgano, otra institución que señala estas medidas cautelares para evitar que mi agresora me siga revictimizando”, añadió.

Prevén elección extraordinaria

Catalina Monreal de igual forma dio a conocer qué pasaría si la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) le da la razón y anula –totalmente– la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

Refirió que si la Sala Regional le da la razón a la morenista, el jefe de Gobierno, Martí Batres, tendrá que mandar una terna al Congreso de la Ciudad de México para que se asigne un alcalde suplente en la Cuauhtémoc.

Luego de eso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá que realizar una elección extraordinaria en la demarcación –a más tardar en diciembre– en la que Catalina Monreal se enfrentaría otra vez a Alessandra Rojo de la Vega “para la cual ya estamos preparados”.

“¿Qué va a pasar después del primero de octubre? No tengo ninguna duda que se hará justicia y que el jefe de Gobierno tendrá que mandar una terna al Congreso local para que se ponga un alcalde sustituto o alcaldesa sustituta en lo que se vuelve a llamar a convocar elecciones, esta convocatoria la tendría que hacer el IECM y por lo que he leído tendría que ser antes de diciembre. Diciembre, enero, más o menos, es el tiempo que tendrían que tener para una nueva elección, una elección extraordinaria en la alcaldía de Cuauhtémoc, para la cual ya estamos preparados” — Catalina Monreal

“¿Cómo va a pasar? Pues tenemos que esperar que resuelva la Sala Regional, espero y no se sienta presionada por mi agresora, los está presionando para que salgan a hacer manifestaciones a su favor, 3 de 33 mercados, y solo algunos locatarios, y está presionando a la autoridad electoral, yo le pediría a la Sala Regional que no se deje presionar, no se deje amedrentar por mi agresora, sé que es difícil, pero es un fraude lo que vivimos en Cuauhtémoc”, concluyó.