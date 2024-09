Periodista Humberto Padgett anuncia su retiro del periodismo tras recibir amenazas

Después de 26 años de carrera periodística, Humberto Padgett, reconocido periodista de investigación, anunció su retiro de los medios de comunicación. Este anuncio llega tres meses después de haber sido detenido por las autoridades mexicanas y tras recibir amenazas que han afectado tanto a él como a su familia.

¿Por qué Humberto Padgett se retira del periodismo?

El caso de Padgett comenzó en junio, cuando fue detenido luego de solicitar su expediente en la Fiscalía General de Justicia (FGJ); el periodista había solicitado esta información después de que la dependencia decidiera cerrar su caso, relacionado con una investigación sobre narcotráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicada hace siete años.

Según Padgett, la FGJ filtró datos personales tanto suyos como de su familia a los delincuentes involucrados en la investigación, lo que generó una serie de amenazas y hostigamientos en su contra.

El 14 de septiembre, tres meses después de ese incidente, Padgett anunció su decisión de retirarse del periodismo de manera indefinida. Lo hizo a través de su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter), donde explicó que tanto el acoso como las amenazas hacia su familia lo llevaron a tomar esta dolorosa decisión.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, escribió Padgett en su publicación, sin dar más detalles sobre los motivos o el alcance de las amenazas que ha enfrentado.

México, uno de los países más peligrosos del mundo para periodismo

Este anuncio ha generado un fuerte impacto en el gremio periodístico mexicano, ya que Padgett es un periodista con una trayectoria destacada, conocido por sus investigaciones en temas sensibles como el narcotráfico y la corrupción. Su retiro pone en evidencia una vez más la difícil situación que enfrentan los periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.

La violencia y el acoso contra los periodistas son una realidad constante en México, donde muchos profesionales han sido asesinados o atacados por realizar su trabajo. La decisión de Padgett de retirarse busca evitar una tragedia mayor, protegiendo su vida y la de su familia, en la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.